Acre tem cerca de 28 mil pessoas aptas a tomar quarta dose da vacina contra a Covid

Dados do Ministério da Saúde apontam que 27.995 pessoas com 40 anos ou mais estão aptas a tomarem a segunda dose de reforço, ou quarta dose, da vacina contra a Covid-19. A medida vale para quem se imunizou com Coronavac, Pfizer e AstraZeneca no esquema inicial.

Para os vacinados com Janssen no esquema primário, serão três doses para quem tem a partir dos 18 até os 39 anos, e quatro doses para pessoas a partir dos 40 anos. No estado, 28.662 habitantes iniciaram a vacinação com a dose única.

O Acre recebeu do Ministério da Saúde 1.822.020 doses de vacina contra a Covid-19 e aplicou mais de 1,4 milhões.

O Ministério da Saúde reforçou a importância de concluir o esquema primário com as duas doses e todas as doses de reforço, a fim de garantir a proteção adequada contra o vírus.