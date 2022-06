“Adicionei um toque coreano”, diz diretor de remake de “A Casa de Papel”

A Netflix estreia nesta sexta-feira (24), a versão coreana da série La Casa de Papel, produção da Espanha cuja quinta e última temporada foi lançada em dezembro de 2021.

Na Coreia do Sul, o spin-off ganha o título de “La Casa de Papel: Coreia – Área de Economia Conjunta” e foi 99% baseado na versão espanhola, um dos grandes sucessos de audiência da plataforma de streaming.

A história gira em torno da reunificação das duas Coreias: Norte e Sul. As regiões tornam-se um único estado-nação, sendo então necessário criar a Casa da Moeda da Coreia Unificada (UKM) para imprimir uma moeda comum. E é aí que entra um grupo de criminosos que invade o órgão.

A CNN assistiu aos seis primeiros episódios da série e as semelhanças entre as duas versão são grandes. Apesar do contexto ser diferente, os trejeitos, as expressões e os nomes dos personagens são iguais.

Em coletiva de imprensa, o diretor Kim Hong-Sun disse que todos os personagens da história são atraentes. “Quando imaginei um remake coreano, esperava pegar a história geral e a composição original e adicionar um toque coreano.”

“Assim que assisti à série espanhola partes 1 e 2, imediatamente me tornei fã. Quando me ofereceram um remake, parecia destino”, emendou.

Enquanto os ladrões espanhóis usavam uma máscara de Salvador Dali, os ladrões no remake coreano usam máscaras Hahoe, tradicional máscara do Oriente que está sempre sorrindo.

Para justificar as mudanças, o ator que interpreta o personagem Denver e o #218 na famosa série “Round 6”, Kim Ji-hun, disse que “a série é diferente, mas mantém o núcleo do trabalho original”.

Leia mais em CNN Brasil.