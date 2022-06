Ao ContilNet, Marcus Alexandre diz que ‘entrou para a história de Rio Branco’ como prefeito que mais construiu

Em bate-papo ao vivo com a jornalista Nany Damasceno, do ContilNet, nesta sexta-feira (10), o ex-prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre fala sobre gestão pública, eleições de 2022 e um panorama da política acreana.

Marcus relembra as andanças que fez em 2018, em época de campanha para as eleições em que concorreu para o cargo de governador e agradeceu os quase 145 mil votos que recebeu. O ex-prefeito relembra também as ações feitas durante o mandato na prefeitura.

“Uma das primeiras medidas que eu fiz foi mudar a agenda do prefeito, agenda que começa no bairro e termina na prefeitura. A agenda foi algo importante na gestão. A educação foi uma prioridade, construímos 14 creches, todas elas nos bairros da cidade, perto de onde as pessoas moram, era o que as mães pediam”, relembrou.

Marcus diz que a saúde também foi prioridade, com a construção de 27 unidades de saúde. “Eu fui o prefeito que mais construiu creche e unidade de saúde, eu me orgulho disso. Implantamos um sistema eletrônico para coleta de exames, facilitamos com um aplicativo, enfrentamos o desafio dengue com ações, foram 8 avenidas duplicadas, 40 equipamentos esportivos, como quadras, campos e ginásios, porque o esporte também foi prioridade”, diz.

Veja a entrevista: