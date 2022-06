Após 20 anos nos bastidores da política, Artur Neto lança pré-candidatura a deputado federal

Após mais de 20 anos atuando nos bastidores da política, o ex-assessor parlamentar e ex-secretário da Casa Civil e Planejamento da Prefeitura de Rio Branco, Artur Neto, lançou nesta segunda-feira (13) sua pré-candidatura a deputado federal. Recentemente, ele deixou o cargo de chefe de gabinete da senador Mailza Gomes (PP).

Em entrevista ao ContilNet, Neto relembra a experiência do início da gestão da Prefeitura de Rio Branco, na Casa Civil e na Secretaria de Planejamento. “Tive a grata surpresa de ter a experiência no início da gestão na Casa Civil, que é o coração de uma gestão. Eu tive a honra e a confiança do prefeito, com uma nova gestão e uma nova ideologia”, diz.

Artur Neto fala também sobre os processos políticos partidários e campanhas que coordenou, além das experiências na Câmara dos Deputados e Senado Federal, como assessor e chefe de gabinete. “Foi, com certeza, uma das maiores experiências da minha vida. Trabalhei, indiretamente, com o meu irmão Henrique Afonso e diretamente com Major Rocha. No Senado foi algo fora do comum com a senadora Mailza. Foi um grande aprendizado ali em Brasília. Eu posso dizer que conheço as duas casas, a Câmara e o Senado”, relembra.

O pré-candidato destacou que a sua experiência e o conhecimento que tem do Estado que percorreu de ponta a ponta ao longo dos anos o faz preparado para representar o povo acreano na esfera federal.

Natural de Cruzeiro do Sul, Artur diz que sentiu na pele as adversidades causadas pela falta de oportunidade. Quando mais jovem, teve que sair da casa dos pais para estudar na Capital, sem condições, precisou retornar para o Juruá antes mesmo de terminar o curso superior e, por isso, sabe a diferença que a Educação pode fazer na vida de uma pessoa.

Como prioridade em um possível mandato, ele destaca Saúde, Educação e Segurança, mas garante que o desenvolvimento do Estado terá um olhar especial. A BR-364 será uma das lutas que pretende travar na Câmara Federal.

Artur falou ainda dos próximos passos do seu partido, do que pensa Mailza de sua candidatura, deu sua perspectiva sobre o atual momento da política no Acre e no país.

Confira a entrevista completa: