Após acordo do Cruzeiro, Ronaldo dispara: “Homofóbico não é bem-vindo no nosso jogo”

Ronaldo se pronunciou mais uma vez contra os cânticos homofóbicos nas arquibancadas. Nessa sexta, o Cruzeiro teve acordo homologado no STJD e evitou até mesmo perda de pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, por conta de gritos nas arquibancadas na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Independência.

Na live em seu canal, também nesta sexta, o gestor do futebol do Cruzeiro citou a transação disciplinar que o clube conquistou no STJD e disse que pessoas homofóbicos não são bem-vindos em jogos da equipe como mandante. “Quero lembrar a vocês que é um problema muito sério, é crime, e o torcedor homofóbico não é bem-vindo aos jogos do Cruzeiro. Além de cometer um crime, vai estar prejudicando seu time.” – Recado para o cruzeirense e para todos. Não podemos mais tolerar esse tipo de comportamento. (…) Vamos cumprir nossa obrigação, conscientizar o torcedor, isso não é bem-vindo nos nossos estádios. Camisa e braçadeira de Eduardo Brock, para jogo contra o CRB — Foto: Reprodução/ Cruzeiro