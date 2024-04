Bailarinas de Leonardo discutem com seguidores em meio a polêmica sobre uso de calcinha

As bailarinas da equipe de Leonardo têm insistido em afirmar que, sim, usam calcinha. No último sábado (27), um vídeo de um show do cantor em Bela Vista de Minas (MG) viralizou nas redes sociais ao mostrar as dançarinas supostamente nuas, com as partes íntimas à mostra, em cima do palco. Após virem a público para esclarecer que utilizam, por baixo dos vestidos curtíssimos, peças chamadas “sunquínis” (misto de sunga e biquíni, com tecido colado ao corpo), na cor da pele de cada uma delas, as profissionais se revoltaram com os comentários de parte dos seguidores no Instagram. Para se defender, elas não se esquivaram de bater boca na web.