Após assaltar casal e roubar moto em Rio Branco, dupla é capturada pela polícia

O assaltante Gessiel Meneses de Souza, 19 anos foi preso e um menor de 17 anos apreendido, ambos acusados pelos crime de roubo, na noite deste domingo (19), na Rua Liberdade, no Conjunto Mariana, em Rio Branco.

Segunda informações da polícia, um casal estava saindo da própria residência quando foi surpreendidos pela dupla que estava a pé e pularam na frente da motocicleta e, de posse de um simulacro (arma de brinquedo), renderam as vítimas. Na ação, os criminosos roubaram a motocicleta modelo Neo de cor prata e foram em direção ao final do conjunto, que não tem saída.

As vítimas correram e pediram ajuda na Avenida Dias Martins, onde passava um viatura da Polícia Militar do 1° Batalhão, que colheu as informações e encontrar os bandidos ainda dentro do bairro. Na abordagem, os PMs apreenderam o simulacro e a motocicleta que tinha acabado de ser roubada.

Diante dos fatos, os criminosos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o material apreendido, para serem tomadas as medidas cabíveis.