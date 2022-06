Após cumprir agendas fora do Acre, Gladson retorna ao comando do Governo do Estado

Após cumprir agendas fora do Acre, o governador Gladson Cameli retornou ao Estado na noite da última quarta-feira (22) e assumiu o governo novamente. Enquanto estava em viagem, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Waldirene Cordeiro, assumiu o comando do executivo.

Segundo a assessoria do governo, Gladson não tem agendas públicas marcadas para esta sexta-feira (24) e deve passar o dia com atendimentos em seu gabinete.

Viagem

O governador Gladson Cameli esteve no Rio de Janeiro para uma visita institucional ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e seguiu para o Mato Grosso do Sul para visitar algumas empresas. O governador retornou ao Acre na última quarta-feira (22).