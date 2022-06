Após internação por covid, Jéssica Sales recebe alta médica no dia do aniversário da mãe

Internada com covid-19 na última sexta-feira (10), a deputada federal Jéssica Sales recebeu alta médica do hospital nesta segunda-feira (13).

A acreana concluiu na última semana a primeira fase do tratamento do câncer de mama, descoberto no ano passado.

“Meus queridos, que felicidade! Acabei de ter alta médica, glória à Deus. Amigos, obrigada de coração por cada mensagem, nem mesmo a distância nos separou, eu sinto o carinho e a força de vocês comigo. E eu jamais irei esquecer e deixar de ser grata. Se cuidem!”, escreveu a parlamentar.

Jéssica aproveitou o vídeo divulgado no seu perfil no Instagram para anunciar também que a alta médica foi dada no dia do aniversário de sua mãe, a deputada Antônia Sales.

“Mãe, te amo. Nos próximos aniversários estaremos juntas de novo”, finalizou.