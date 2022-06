Atleta acreano é promessa do MMA e inspira jovens nas artes marciais em município isolado

Com cinco lutas e cinco vitórias em seu cartel, o atleta Lopes “o Trator” se tornou uma referência quando o assunto é artes marciais no município de Marechal Thaumaturgo. Aos 23 anos já é famoso na sua cidade pelo desempenho no boxe e kickboxing. No próximo dia 30 de junho ele vai lutar na primeira competição de MMA, no 5º Festival do Feijão.

Mesmo sendo um dos municípios sem acesso por via terrestre do Acre, que muitos chamam de isolado, Marechal Thaumaturgo revela talentos que podem surpreender muita gente. Pode ser até que a dificuldade de acesso a informação, realidade que tem mudado muito com a conectividade por meio das redes sociais e da internet, estimule os jovens a buscar dar o melhor de si para chegar onde querem.

“Nós éramos fanáticos por artes marciais, desde adolescentes. Assistíamos todo tipo de filme e vídeos sobre o assunto, a gente não falava de outra coisa”, disse o Trator com exclusividade à reportagem de ContilNet.

Há 4 anos começou o interesse dos jovens nas artes marciais de forma mais profissional, a partir de uma iniciativa do professor Emerson Barbalho, de Cruzeiro do Sul, que viu que a cidade já tinha um público muito expressivo nessa área. “E foi no novenário da cidade, num evento que ficou para a nossa história, que tudo começou”, lembrou o atleta.

“Antes disso só tinha capoeira e depois do evento, que foi um sucesso, iniciei minha carreira profissional. Venci minha primeira luta de boxe e passei a treinar. Hoje tenho cinco lutas do cartel e continuo invicto. A gente enfrentou e ainda enfrenta muitas dificuldades, principalmente de acesso a treinamentos, patrocínio, mas usamos o que temos e dessa forma vamos evoluindo”, disse.

O desenvolvimento no esporte foi possível para Lopes o Trator por meio da ajuda de empresários, amigos e admiradores do seu trabalho. Ele teve oportunidade de treinar em Cruzeiro do Sul e Rio Branco, em academias especializadas. “Hoje a gente está num pique bem mais organizado. A gente achava que era só vontade, só uma brincadeira, mas se tornou realidade. A gente é muito feliz por isso, porque conseguiu chegar onde nem nós mesmos acreditávamos”, comentou o Trator.

Treinando no ralé

E foi treinando no “ralé”, como disse o Trator, ou mesmo nas praias da região, que eles se uniram como grupo. Hoje o Trator tem até fã convicto. O atleta Henrique Vieira, que mora em Marechal Thaumaturgo há pouco mais de três anos, é um fã de carteirinha. “Ao chegar na cidade fui buscar uma academia e acabei encontrando a única academia de artes marciais, que tem o nome de Guardiões da Fronteira. Foi aí que eu conheci o Mestre Raimundo e o Trator, atleta que tem no momento a maior representatividade do esporte na cidade”, contou Henrique.

ContilNet acredita no potencial desses jovens de atitude, que encontram no esporte uma motivação para seguir em frente, sempre buscando vencer as dificuldades.

“Quero também agradecer ao Contilnet e a TopMidia pelo carinho em ajudar nosso atleta, que leva o nome do nosso município para toda a região do Juruá com suas belas vitórias”, finalizou Henrique com o um tradicional Oss das artes marciais.

Empresários ou pessoas interessadas em ajudar os atletas em Marechal Thaumaturgo, podem entrar em contato com o atleta Lopes o Trator: 68 99240-8030.