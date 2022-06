Avanços na Educação são destaque no programa de lançamento do podcast do governo do Estado

Na tarde desta terça-feira, 14, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) e da Fundação Aldeia de Comunicação (Fundac), exibiu o primeiro Govcast, o podcast do governo do Estado do Acre.

O programa foi ao ar por meio das plataformas de mídia do governo: Facebook e YouTube, e também ao vivo no sistema público de comunicação por meio das rádios, para todo o estado.

Aberson Carvalho, titular da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), foi o convidado da vez, e conversou com os jornalistas Diego Gurgel e Júnior César, sobre os investimentos do governo na educação pública.

“É uma inovação, e mais uma plataforma de rádio, que tem bastante interatividade nas redes sociais. Chegamos com a transmissão em locais distantes do interior, seguindo o modelo de podcast, entrevistando outras autoridades e personalidades nas próximas edições”, apontou o diretor da Rádio Aldeia FM, Jairo Carioca.

Uniformes gratuitos para todos

No primeiro bloco do programa, o secretário falou sobre os vouchers, um documento que garante a entrega gratuita de uniformes escolares, entregues nessa manhã aos alunos do Colégio Acreano, que há 89 anos é uma escola de referência em Rio Branco. O governo entregou também a reforma do prédio do colégio.

“Muitos alunos não têm condições de ir à escola porque não tem farda. É dignidade para eles terem esse uniforme novo. A ideia é dar condição de igualdade. É um compromisso do governo para com a população“, frisou Aberson Carvalho.

O gestor ressaltou que os alunos podem receber duas camisetas e uma calça. São materiais que geravam um custo em torno de R$ 135 a R$ 150 para as famílias, que agora podem ter esse fardamento de forma gratuita.

Investimentos na educação acreana

“Nossos professores foram heróis nesses anos de pandemia, e quero agradecer a todos os professores acreanos, pois eles que mantiveram a escola viva neste período. Muitos professores viajavam horas de barco para entregar exercícios para os alunos no interior do estado”, destacou Carvalho.

Aberson destacou o planejamento da educação de entregar tablets, até agosto, aos alunos da rede pública de ensino, para que possam repor os conteúdos que foram retidos durante a pandemia.

Contratações

“De 2019 até 2022 foram contratados 900 professores efetivos para a educação, e hoje temos cerca de 13.500 professores em todo o nosso estado”, afirmou o gestor.

Aberson Carvalho também discutiu com os apresentadores que estão acontecendo reuniões e tratativas para estabelecer a contratação de mediadores e assistentes educacionais para o ensino estadual.

“Abrimos um credenciamento para aqueles que fazem as rotas no interior, no ensino rural. Estamos buscando resolver essa questão o quanto antes. O governador já autorizou a aquisição de veículos que fazem esse transporte, que são os marruás [picapes]. Já temos 59 até agora. Estamos em conversa com o Ministério da Educação (MEC) para adquirir mais”, acrescentou.

O programa foi ao ar em sua primeira edição, e a expectativa é que aconteça semanalmente nos canais oficiais de comunicação do governo do Acre.