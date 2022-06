Bem avaliada em transparência, Prefeitura de CZS diz que não há investigação em curso sobre prisão de secretário

Não há nenhum tipo de investigação em andamento, pelo menos formalizada, ou buscas na prefeitura por parte da Polícia Federal sobre o fato veiculado na imprensa envolvendo a prisão do secretário adjunto de agricultura de Cruzeiro do Sul, Rodrigo Silva.

O motivo do servidor estar abastecendo um veículo próprio, segundo o órgão, deve-se ao fato de que ele estava à disposição do serviço público em ações na Zona Rural. Mesmo admitindo uma falha de procedimento, a prefeitura deixa claro que “não houve má fé ou tentativa de locupletação por parte do secretário que motivasse a ação com esta”.

Outro destaque importante é que a atual gestão lamenta o fato de não haver conclusão de inquéritos referente às investigações iniciadas pela Polícia Federal no município.

Durante um ano e meio de mandato do prefeito Zequinha Lima não há nenhuma notificação do Tribunal de Contas no sentido de mau uso do recurso público. Igualmente inexiste por parte do Ministério Público qualquer ação, interpelação ou suspeita nesse sentido.

A prefeitura reforça que vem gradualmente obtendo notas melhores segundo os critérios de avaliação do Ministério Público Federal pela disponibilização de dados no seu Portal da Transparência.

Recentemente, como forma de garantir a folha de pagamento em meio à crise financeira nacional, o prefeito determinou a redução do próprio salário, do vice-prefeito e secretários em 10%. Os dados podem ser conferidos no Portal da Transparência.

O uso responsável dos repasses federais para o município na Educação vem possibilitando contínuos aumentos salariais aos servidores, seja por meio de abonos ou do aumento do piso. O mais significativo desses aumentos, foi o que passou o salário de R$1.800 para R$2.800, mas depois deste, já foram anunciados novos abonos e aumentos pontuais para diferentes categorias.