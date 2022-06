Bittar rebate crítica de Jorge Viana e diz que PT foi ingrato com família Cameli

O senador Marcio Bittar (União Brasil) usou o seu perfil nas redes sociais, nesta terça-feira (22), para responder uma crítica feita pelo ex-governador Jorge Viana.

Viana disse em suas redes sociais que Bittar seria ingrato se não apoiasse a reeleição de Gladson em 2022.

“Jorge, quem teve o apoio da família Cameli em praticamente todas as eleições para o governo foram vocês do PT. Aliás, você teve o apoio de toda família Pascoal e nunca retribuiu”, disse Bittar.

Marcio disse que fará de tudo para que o Acre não volte a ser governado pela esquerda.

“No meu caso, em 2018, tive apoio da Mara, do Petecão e do Gladson, e de forma transperante, terei que me posicionar, mas pode ter certeza que eu farei tudo o que for possível para que o Acre não volte a ser governado pela esquerda, que é o mau maior”, finalizou.