Eleitorado do Acre preocupa campanha de Lula? Análises e estratégias internas respondem

Com pouco menos de quarto meses para o Primeiro Turno das eleições, grupos políticos intensificam análises e estratégias internas – e o grupo em torno de Lula chegou a uma conclusão: Acre, Distrito Federal, Rondônia, Roraima e Santa Catarina são os redutos que mais preocupam.

A justificativa já é sabida do eleitorado local: nesses estados, a maioria está com Bolsonaro. Isso, de acordo com pesquisas de intenção de voto. Para esses estados, uma atenção especial é pensada, e um monitoramento que permita saber os desdobramentos do cenário.

E a ala esquerdista trabalha com duas possibilidades: reverter o favoritismo do atual presidente ou, pelo menos, diminuir a ampla vantagem. De acordo com o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, esse reduto não trabalha mais na base do clima do ‘já ganhou’. E é bom que não trabalhe mesmo.

Vanda Milani

É a primeira parlamentar da bancada federal do Acre a assinar o pedido de CPI para investigar os altos preços dos combustíveis. Sua coragem precisa ser destacada.

Bocalom

Ao sair em defesa da senadora Mailza, durante solenidade que contou com presença de uma ministra e secretários nacionais, Bocalom mostrou que é aliado de verdade.

Afastamento

Adriana Lobão pediu afastamento da Sesacre. Essa questão das mães é uma situação delicada e que precisa de toda atenção do Estado.

Tudo passe

“Espero que isso passe logo e consigamos fortalecer o partido”. Da coordenadora do Movimento Mulheres Progressistas, Francinete Barros.

Jéssica Sales

Todos os votos possíveis de força à deputada Jéssica Sales (MDB-AC), que se submeterá a um procedimento de retirada de mama. Essa é uma das parlamentares mais admiráveis do Acre, com excelente currículo de serviços prestados aos acreanos.

Senadora Mailza

Muito amor, paz e luz à senadora Mailza (Progressistas-AC), que perdeu o pai Alcioli Ferreira da Silva na madrugada de terça-feira (21). E estendo as condolências aos familiares.

Charlene Lima

Faço parte de diversos grupos que abordam os mais variados assuntos da política acreana, e um assunto recorrente tem sido Charlene Lima (PL-AC). Charlene é lembrada desde grupos do interior até grupos dos mais técnicos. Nesse último caso, um importante articulador político elogiou sua leveza nas redes sociais.

Fernanda Hassem

A prefeita de Brasileia Fernanda Hassem teve seu nome usado para aplicação de um golpe comum. Apesar de muito manjados, esses golpes continuam fazendo vítimas por todos os lugares. Todo cuidado é pouco.

Eduardo Velloso

O médico e senador Eduardo Velloso (UB-AC) lançou oficialmente, na terça-feira (21), sua pré-candidatura à Câmara Federal. “Um desafio que me enche de orgulho e esperança”, disse em redes.

Médicos progressistas

Dos centros médicos para as urnas: dois bons médicos disputam pelo PP a preferência do eleitorado acreano para a Câmara Federal. Edson, da região do Alto Acre; e Nogueira, lá das bandas do Iaco e com forte atuação na capital acreana. Duas pré-candidaturas muito propositivas.

Joãozinho

O ex-vereador Joãozinho (PT) é o mais novo pré-candidato à Aleac das bandas do Alto Acre. Para apoiar o novo postulante, membros do bloco já estudam pedir exoneração do governo local. Um importante cabo eleitoral petista está no meio.

Antônio Klemer

Encerro esta coluna deixando um abraço especial ao pastor Antônio Klemer, pré-candidato ao Governo pelo PSC. Klemer completou 60 anos na terça-feira (21). Que Deus, em sua infinita sabedoria, te dê tudo que há de melhor.