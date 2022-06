Blog do Ton: Fenômeno da política que acontece no Brasil se repete no Acre

Ao menos 18 filhos, netos e sobrinhos de políticos tradicionais vão concorrer a governador. Destes, ‘15 estreiam em disputas estaduais majoritárias, marcando a ascensão de uma nova geração de clãs familiares da política brasileira’. É destaque da Folha deste fim de semana.

“O fenômeno tem mais força em estados do Nordeste, onde filhos de políticos concorrem a governos em sete estados. Mas também há candidaturas também no Acre, Pará e Rio Grande do Sul”, diz a reportagem.

Gladson é sobrinho de Orleir Cameli, ex-governador. Reportagem na íntegra no site.

Palanque

Por falar em Folha, a imprensa nacional também destacou que os palanques de Bolsonaro estão definidos. No Acre, Bolsonaro está com Gladson.

Casa da Mulher

O Acre ganha três Casas da Mulher Brasileira, que serão anunciadas pela ministra Christiane Britto. Emendas da senadora Mailza.

Marina

Uma reaproximação de Marina com o PT faria bem a esse partido, avaliam especialistas. Lula e esse partido devem um pedido público de desculpas à acreana.

Dia 22

É a data de uma possível reunião com a executiva nacional do Progressistas para definir a executiva regional.

Necessário

Essa é uma situação que precisa ser definida, e logo, pelo ministro Ciro Nogueira. Os desgastes causados são incalculáveis.

Todo mundo vai perder

Quase parafraseando a ex-presidente Dilma Rousseff, ninguém vai ganhar nada com essa história toda. Todo mundo vai perder.

Michelle Melo

A vereadora Michelle Melo (PDT-AC) tem o direito de concorrer a uma vaga na Aleac. Ninguém pode dizer o que ela pode concorrer, a não ser a própria. Uma mulher como Michelle na Aleac faria toda diferença.

Marcio Bittar

O senador Marcio Bittar desembarca no Acre esta semana. Junto dele, sua decisão a respeito de seu futuro político. Tem conversas marcadas com o governador Gladson, garante fonte.

Permanece firme

Bocalom permanece firme com relação aos seus apoios: é Petecão para o Governo e Mailza para o Senado. É uma aula de sobriedade e palavra que muitos políticos faltaram.