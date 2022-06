Blog do Ton: Pré-candidato à Câmara, Artur Neto revela melhor e pior momento de sua vida

“A minha vida estava ali, dentro da Prefeitura. Se você fosse no sábado, me encontraria ali. Se fosse domingo, também. Eu tinha que dar conta de duas pastas decisivas em qualquer gestão”. A declaração é de Artur Neto, ex-secretário de Planejamento e Casa Civil da Prefeitura de Rio Branco.

Pré-candidato à Câmara Federal, Artur tem vários pontos em seu favor: já andou todo o Acre; tem experiência com o legislativo por já ter trabalhado nos mandatos do ex-deputado e atual vice-governador Wherles Rocha e da senadora Mailza; e nos seus mais de 20 anos de experiência em gestão pública, não há nada que manche seu currículo.

Se apresentando como nova opção de voto para renovação dos quadros políticos, Artur está em plena pré-campanha. Por sua experiência com gestão pública, conversa com todos os tipos de públicos. Disputa um mandato pelo Podemos, partido presidido pelo ex-presidente da Aleac, Ney Amorim.

Conhecendo as cúpulas maior e menor como a palma de sua mão, Artur até brinca com sua experiência caso leve a melhor: “Dia 2 será um dia normal de trabalho”.

Nada sozinho

“Ninguém faz nada sozinho. O Marcio é um amigo e parceiro forte do Governo”. Do governador Gladson Cameli (PP-AC), que cumpriu agenda com o senador Marcio Bittar (UB-AC) em Cruzeiro do Sul.

Alinhados

Os dois maiores nomes da política acreana mostram que estão entrando em um alinhamento. Isso é ótimo.

Domicílio eleitoral

O Ministério Público pediu abertura de investigação por conta do domicílio eleitoral de Tarcísio, ex-ministro da Infraestrutura. Marina Silva do Acre também pediu alteração de domicílio eleitoral para este mesmo estado.

Marina Silva

Até aqui, a imprensa nacional garante que Marina não terá problemas. No entanto, não deixa de ser um sinal amarelo.

MDB

Do final de semana para cá, o MDB repete reiteradamente que as candidaturas majoritárias são inegociáveis. E eram antes do final de semana?

Rudilei Estrela

Fila grande na porta da casa do pré-candidato à Aleac, Rudilei Estrela (PSDB-AC). Motivo? Pré-candidatos à Câmara que querem porque querem seu apoio.

PSDB

Falando em PSDB, talvez esteja próximo do fim o ponto final envolvendo o deputado Luiz Gonzaga. O partido precisa resolver essa questão com brevidade.

Saúde

A vinda do Ministério da Saúde ao Acre por conta das mortes por SRAG é um bom sinal de que o Governo Federal está acompanhando os casos.

Braga Netto

Definido: o general Braga Netto será o vice do presidente Jair Bolsonaro.

Márcia Bittar

No Acre, quem deu bons passos para consolidar-se na vaga de vice do governador Gladson foi Márcia Bittar (PL-AC). É a indicada do partido, tem apoio do Governo Federal e já arrancou aceno positivo da parte do governador.