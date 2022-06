Veto de transferência eleitoral de Moro para SP pode prejudicar Marina? O que dizem especialistas

Ponto fora da curva: assim que tem sido vista a rejeição da transferência de domicílio eleitoral do ex-juiz Sérgio Moro para São Paulo. De acordo com reportagem da Gazeta do Povo, não é algo que afete outros candidatos, como a acreana Marina Silva. Ela transferiu seu título para o mesmo lugar que Moro. Mas, de acordo com especialistas, não deve ser prejudicada.

O motivo é que Moro não conseguiu – pelo menos para a justiça – comprovar que, de fato, residia ali. Além de Moro e Marina, outras personalidades mudaram: Damares Alves, ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; Tarcísio Freitas, ex-ministro da Infraestrutura; e Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara.

Mais algum da lista que não tenha condições de comprovar que mora no novo endereço?

Marina

Falando em Marina, ela está bem na fita pelas esquerdas. Seu apoio, nestas eleições, é visto como importante. É cogitada para o Senado e também para vice de Fernando Haddad.

Marcio Bittar

Não entrando no mérito do conteúdo – que não há nada a se criticar – mas há de se destacar a contundência do discurso de Marcio Bittar, em vídeo disparado nas redes. O senador está quietinho, mas ninguém duvida que será um dos protagonistas destas eleições.

Roberto Duarte

Importante destacar também o trabalho que o deputado estadual, e pré-candidato à Câmara, Roberto Duarte, está fazendo. Com uma nova identidade visual, moderna e mais jovial, o deputado iniciou sua pré-campanha rumo à Câmara, mas teve a infelicidade de perder seu perfil no Instagram. Ele pegou o limão, fez uma limonada e o trabalho vem ganhando fôlego nas redes. Excelente. Parabéns ao time de comunicação.

Pra valer

José Adriano deu a largada, via redes sociais, em sua pré-candidatura à Câmara pelo PP: “É pra valer”, anunciou nas redes. Adriano é um excelente quadro que qualifica – e muito – qualquer debate. Quem ganha é o eleitor.

Chapa

Só agora que alguns filiados vieram perceber que caíram do canto da sereia? Já estamos nos encaminhando para o mês de julho e ainda tem partido batendo cabeça com chapas de estadual e federal.

Chapa²

Tem partido que ainda nem fechou chapa e ainda tem a coragem de enganar os filiados que querem uma vaga. “Fica tranquilo, a gente faz um”. Esse pessoal não tem senso?

Pior

Pior do que não entrar, é ter uma boa quantidade de votos e o partido não alcançar o indicador mínimo para eleger. Nas eleições de 2020 em Rio Branco, Gabriela Câmara viveu essa dor: foi a quinta melhor votada e ficou de fora.

22

É o número de casas terapêuticas que foram fechadas em Rio Branco. A fala é do vereador Arnaldo Barros (Podemos). O parlamentar recebeu, por meio de requerimento, representantes de casas para tratar do assunto na Câmara.

PSDB e Cidadania

Enfrentando problemas em vários lugares do país na organização das federações, aparentemente o clima no Acre é de paz e amor. David Hall, que comandava o Cidadania no estado, migrou para o Agir.

Redes sociais

Perfis ligados a políticos locais usam as redes sociais da forma mais irresponsável que se possa imaginar. Deveriam ser punidos, os perfis e seus mantenedores.