Bodas de madeira: Ana Carolina e Luis Rafael festejam cincos anos de união no mês dos namorados

AMOR

Só felicidade o casal Ana Carolina Almeida e Luis Rafael Marques de Lima, que este mês de junho só tem a comemorar. Na sexta-feira dia (3), o casal comemora 5 anos de casado, no dia 5, comemoram 10 anos de união, e na segunda dia (6), Luis Rafael comemora mais um ciclo. A coluna deseja tudo de melhor a esse belo casal que transmite amor por onde passa.

CERTIFICADO OURO

As empresarias Ana Cristina Souza Marques e Juliana Oliveira Aragão, estão em Fortaleza para participar do Sunset com as titãs do bronze para trazer muitas novidades para as suas clientes.

LANÇAMENTO E POSSE

Dr. Eduardo Velloso estreou como apresentador de TV na quinta-feira (26) com o programa “DE OLHO NA SAÚDE”, e para comemorar, recebeu convidados no restaurante Pão de Queijo, para estreia de seu primeiro programa. O programa que leva conteúdo de saúde todas as quintas-feiras as 19h30m.

Ontem (31), Eduardo Velloso tomou posse como senador da República com a presença de amigos e familiares .

INAUGURAÇÃO

Verinha Rocha recebeu convidados no sábado (28), para inaugurar seu Studio de Beleza, na Rua João Câncio, Estação Experimental.

SERESTA

Ótima anfitriã, Sueli Sobrinho recebeu em sua maison, na noite de sexta-feira (27), amigos para uma seresta que foi um verdadeiro sucesso, organizada por Sueli e a amiga, Vicentina.

SHOW DJ GUUGA

É sexta-feira (03), o show do DJ GUUGA, na Arena da Floresta. Corra e adquira seu ingresso para não ficar de fora!

FRAN JACOB

Quer arrasar com lindos cílios? Anota o nome: Fran Jacob.

Contato: whatsapp 9222-1344

TIFFANY TOYAMA

Quer arrasar com um belo cabelo colorido? Tiffany é colorista especializada em cabelos coloridos e ruivos sem descolorir. Ela também é uma excelente profissional. VEM AI…

Chegando o dia dos meus leitores conhecerem um novo espaço de beleza com um novo conceito. AGUARDEM!!!

DIA DOS NAMORADOS

O Boticário oferece 63 opções de kits para presentear no Dia do Amor

Ampliando a data mais afetuosa do ano para caber mais do que apenas os namorados, mas todo e qualquer tipo de relação, o Boticário passa a ressignificar o tradicional “12 de junho”, em que se comemora o Dia dos Namorados no Brasil, para celebrar o Dia do Amor. Com o intuito de tornar a data ainda mais calorosa, gerando identificação por meio de diversos tipos de amor e configurações de relacionamento, a marca apresenta 63 opções de presenteáveis, entre kits de edição limitada, combos e kits regulares – entre os destaques, opções de perfumaria masculina e feminina incorporadas em embalagens que naturalizam a pluralidade, agregam sentimento, geram identificação e descartam a necessidade de se ter um status para poder presentear. Além das fragrâncias clássicas da marca para presentear os amantes de perfumaria, opções de cuidados pessoais feminino e masculino também são opções para demonstrar todo o amor na data.