Brasil pode ter maior onda de frio do ano nesta semana, alerta Climatempo

A temperatura deve cair nesta semana, de acordo com a Climatempo. A previsão da meteorologia é de chegada de uma nova massa de ar polar, que deve se formar na madrugada de quinta-feira (9/6), trazendo frio para toda a região Centro-sul do Brasil. Novos recordes de baixa de temperatura podem ser registrados, afirmam os meteorologistas.

Segundo a Climatempo, as temperaturas começam a cair nas áreas a leste e sul do Rio Grande do Sul, além da serra gaúcha. O mesmo deve acontecer nas regiões serradas de Santa Catarina e no Paraná, além do interior de São Paulo e de áreas de Mato Grosso do Sul. “Este frio intenso também entra pelo interior do continente, diminuindo as temperaturas no sul de Rondônia e do Acre, e no sudoeste do Amazonas”, diz a Climatempo, em nota.

Ainda de acordo com os meteorologistas, o sábado (11/6) deve ser gelado, com a possibilidade de temperaturas abaixo de zero grau entre o sul do Paraná e o norte do Rio Grande do Sul. Já no domingo (12/6), há rosco de ocorrência de geada na parte da manhã nos estado da região sul, além de algumas áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

“Os modelos apontam que esta nova onda de frio pode ser a maior do ano, até o momento, principalmente no Sul do Brasil. Mas os efeitos serão sentido no Sudeste, Centro-oeste e parte do Norte do país”, alerta a Climatempo.