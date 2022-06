Bruno Pereira e Dom Phillips: veja a cronologia do caso

7 de junho

A força-tarefa retoma as buscas pelos desaparecidos no rio. O ministro da Justiça, Anderson Torres, usa uma rede social para dizer que a Funai, a Polícia Federal, as Forças Armadas e a Força Nacional estão envolvidas nos esforços.

A Marinha informa que colocou um helicóptero, duas embarcações e uma motoaquática para percorrerem o Vale do Javari.

Além disso, o governo do Amazonas envia policiais e uma equipe de mergulhadores ao local.

Neste mesmo dia, Eliésio Marubo, assessor jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), diz que autoridades ignoraram informações sobre suspeitos que ameaçaram Bruno Pereira recentemente. Segundo Eliésio, um dos homens perguntou quem era o Bruno e disse que queria conhecê-lo para saber se ele era realmente bom de tiro.

8 de junho

A polícia prende o primeiro suspeito de envolvimento no desaparecimento de Bruno e Dom. Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, teria feito ameaças a indígenas que participavam das buscas. Ele nega as acusações.

No mesmo dia, o presidente da Funai, Marcelo Xavier, em uma entrevista à Voz do Brasil, afirma que Bruno e Dom não pediram autorização para realizar a viagem pela terra indígena.

“A Funai, de forma nenhuma, emitiu nenhum tipo de autorização para ingresso nessa área indígena. É muito complicado quando duas pessoas, apenas, resolvem entrar na área indígena sem nenhuma comunicação formal aos órgãos de segurança e nem mesmo à Funai”, diz Xavier.

9 de junho

Vestígios de sangue são encontrados na lancha usada por Amarildo, o suspeito preso. A polícia ainda não sabia se era sangue humano ou não.

Além disso, a TV Globo tem acesso a documentos que mostram que a Funai foi comunicada e autorizou a entrada de Bruno Pereira no Vale do Javari entre os dias 17 e 30 de maio. Ele entrou, sem Dom Phillips, no dia 21. A equipe incluía um representante da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) e o presidente de uma associação de moradores da região.

10 de junho

A mulher de Amarildo, cujo primeiro nome é Josenete, presta depoimento em companhia de um advogado. Ela preferiu não falar sobre a prisão do marido nem sobre o caso dos desaparecidos.

Parentes de Amarildo alegam que ele é inocente e que foi torturado por policiais. A Justiça determina que o relato de agressão seja apurado. A Polícia Federal não se manifesta sobre a acusação.

12 de junho

Equipes de buscas encontram um cartão de saúde com nome de Bruno Pereira e outros itens dele e de Dom Phillips. Durante a tarde, os bombeiros disseram ter recuperado uma mochila, um notebook e um par de sandálias na área onde são feitas as buscas pelo jornalista inglês e pelo indigenista no interior do Amazonas.

Segundo a PF, foram encontrados:

um cartão de saúde em nome de Bruno Pereira;

uma calça preta de Bruno;

um chinelo preto de Bruno;

um par de botas de Bruno;

um par de botas de Dom Phillips;

uma mochila de Dom contendo roupas pessoais.

O material foi encontrado por volta das 16h (horário local) e encaminhado para perícia em Manaus.

De acordo com o coordenador da equipe dos Bombeiros em Atalaia do Norte, Barbosa Amorim, o material estava próximo à casa de Amarildo Costa de Oliveira, suspeito de envolvimento no crime preso temporariamente. O local é uma área de igapó, e os pertences estavam amarrados em uma árvore. Igapó é uma região da Floresta Amazônica alagada pelos rios e com inúmeras árvores.

13 de junho

Alessandra Sampaio, mulher do jornalista Dom Phillips, diz ao repórter André Trigueiro que os corpos dos desaparecidos foram encontrados.

A família foi informada sobre a localização pela Embaixada Brasileira no Reino Unido. Mas a Polícia Federal e a Associação indígena que atua na região não confirmaram a informação.

‘É uma angústia não saber o que ele está passando’, diz mulher de Dom Phillips

14 de junho

A Embaixada do Brasil no Reino Unido admite que errou ao dizer que os corpos tinham sido encontrados e envia um pedido formal de desculpas à família de Dom Phillips por ter fornecido uma informação falsa.

O segundo suspeito, Oseney da Costa de Oliveira, de 41 anos, conhecido como “Dos Santos”, é preso temporariamente. Ele é irmão de Amarildo da Costa de Oliveira, que já estava preso no município de Atalaia do Norte.

Até este dia, nove pessoas tinham sido ouvidas pela polícia.

15 de junho

Em uma mensagem de áudio gravada em maio e obtida com exclusividade pela TV Globo e pela Rede Amazônica, o indigenista Bruno Pereira citou uma reunião que ocorreria na Comunidade São Rafael. O encontro tinha o objetivo de barrar o avanço da pesca ilegal de pirarucu na terra indígena.

No áudio, Bruno denunciou pescadores do Vale do Javari que estavam atirando contra equipes de fiscalização na região.