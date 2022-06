Cine Araújo traz sessão adaptada de filme para autistas no Via Verde Shopping

Toda a rede Cine Araújo realizará uma sessão especial para o público autista, no próximo sábado, 18, às 13h. O Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, exibirá o filme “Lightyear” adaptado para autistas.

Para a melhor experiência, a sala que receberá a sessão terá os seguintes ajustes: não haverá exibição de propagandas e trailers, as luzes ficarão acesas durante toda a exibição, as portas ficarão abertas para permitir que o público da sessão circule livremente, volume de som entre 3 e 3,5 decibéis e temperatura mínima de 22º celsius na sala.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Araújo, nos canais de autoatendimento próximos ao cinema e no site www.ingresso.com.