Com presença do presidente nacional, Psol no Acre apresenta pré-candidatos em evento nesta quinta

O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) e Rede Sustentabilidade realizam nesta quinta-feira (30), a Conferência Eleitoral 2022. Lá serão apresentados os pré-candidatos das duas siglas que irão disputar as eleições 2022.

O evento ocorre às 19h30, no Palácio do Comércio, em Rio Branco, com a participação do presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros, da secretária nacional de Movimentos Sociais do Psol, Izadora Brito, além de todos os pré-candidatos.

A chapa do Psol e Rede Sustentabilidade será encabeçada pelo professor Nilson Euclides, que concorrerá ao Governo, e o advogado Sanderson Moura, pré-candidato ao Senado, ambos do Psol. O vice governador ainda não foi anunciado e deve ser indicado pela REDE.