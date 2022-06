Com quase 15 mil atendimentos desde janeiro, PS esclarece superlotação: “Compromisso com a Saúde”

Em nota divulgada à imprensa, nesta sexta-feira (24), a direção do Pronto-Socorro de Rio Branco explicou o que tem ocasionado a superlotação da unidade de referência em urgência e emergência no Estado.

Presentando esclarecimentos sobre as informações que circulam pela mídia sobre a quantidade de pessoas nos corredores do hospital, a direção destacou que “diante da necessidade da comunidade acaba realizando o atendimento de pacientes que deveriam ser atendidos na atenção primária, nas Unidades Básicas de Saúde, UBS e URAPs do município”.

“Muitas vezes esse atendimento primário em área de urgência e emergência termina, por consequência, superlotando a unidade, mas não é uma prática comum. E seria fácil de evitar não fosse a necessidade de atendimento aos pacientes das UBS e URAPs do município”, diz a nota assinada pela gerente-geral, Maria Auxiliadora Vitorino de Souza.

“O Pronto-Socorro de Rio Branco é porta de entrada dos atendimentos do SAMU e dispõe de médicos 24h por dia, com três médicos na Emergência, quatro cirurgiões na Sala de Emergência Traumática e dois médicos para realizar a triagem dos pacientes na porta de entrada da unidade”, continua.

Até o mês de abril de 2022, a equipe do PS realizou mensalmente, cerca de 3.230 atendimentos ambulatoriais (consultório adulto), totalizando até abril 12.920 atendimentos. Atendeu no total 1.417 pacientes na Sala de Emergência Clínica, e realizou 1.924 cirurgias.

“O Pronto-Socorro preza pela transparência e respeito a todos os pacientes e comunidade e continuará prestando todos os esclarecimentos necessários, para demonstrar a lisura na condução de suas atividades. Por fim, orientamos quanto a nossa finalidade em atender os casos de Urgência e Emergência e enfatizamos o nosso compromisso com a saúde pública do estado do Acre”, finaliza.