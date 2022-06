Concurso da Sesacre: governo publica decreto com novas informações; confira

O governo do Estado já instituiu nesta segunda-feira (20), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), uma comissão técnica para coordenar o concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

O certame com mais de 1 mil vagas para diversas áreas deve ter edital oficial lançado nos próximos dias, de acordo com a secretária da pasta, Paula Mariano.

“À comissão do concurso público para o provimento de vagas de cargos da Secretaria de Estado de Saúde compete: fornecer todas as informações necessárias à elaboração do concurso público, tais como número de vagas, descrição dos cargos com indicação da localização das vagas, remuneração, requisitos para provimento, e, ainda, disponibilizar à empresa realizadora toda a legislação atinente ao concurso público; e articular com a empresa realizadora, quanto às datas relativas às atividades constantes do Contrato, e fazer cumprir o respectivo cronograma”, diz um trecho do decreto.

O grupo instituído é composto por membros da Sesacre e da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag).

Paralelo ao concurso, o governo deve lançar um processo seletivo com mais de 200 vagas para contemplar cargos não inseridos no primeiro.

Em entrevista ao ContilNet, Mariano deu mais detalhes sobre vagas e prazos. Confira, CLICANDO AQUI.