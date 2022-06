Concurso IBGE: sai edital complementar com mais 840 vagas

Mesmo com a conclusão do seu recente concurso IBGE e diversos editais complementares nos últimos dias, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística busca mais 840 agentes censitários.

O novo edital foi publicado nesta quarta-feira, 15, e visa preencher vagas em 515 cidades, nos Estados do Acre, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Conforme o edital publicado no Diário Oficial da União, o IBGE abre mais 247 vagas de agente censitário municipal (ACM) e 593 de agente censitário supervisor (ACS).

Tais oportunidades ainda não foram ocupadas nem por aprovados no concurso IBGE e nem após a realização do processo seletivo aberto em maio, com 220 vagas para ambas as funções.

Os requisitos e salários seguem sendo os mesmos. Ou seja, os aprovados no cargo de agente censitário municipal terão ganhos iniciais de R$2.100, enquanto os supervisores receberão R$1.700.

Em ambos os casos, a jornada será de 40 horas, e, além do salário, os aprovados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais. O contrato para ambas as funções será de cinco meses, podendo ser prorrogado.

Inscrições seguem abertas até 19 de junho

As inscrições para o edital complementar do concurso IBGE 2022 serão abertas na próxima quinta-feira, 16 permanecendo assim até o dia 19 de junho. A participação no processo seletivo será gratuita.

As inscrições são online, mediante o preenchimento do formulário disponibilizado no site do IBGE . Ao preenchê-lo, o candidato deve considerar apenas a titulação acadêmica de maior pontuação, visto que diferentes pontuações não serão cumulativas.

A análise dos títulos será classificatória. O resultado final está previsto para o dia 1º de julho.

IBGE seleciona 48 mil recenseadores até esta quarta, 15

Outro edital complementar publicado recentemente é do cargo de recenseador. Neste caso, o Instituto visa preencher 48.535 vagas remanescentes do seu concurso IBGE.

As inscrições terminam nesta quarta-feira, 15, por meio do site do IBGE . Para concorrer, é preciso ter o nível fundamental completo.

Nesse processo, o candidato deve enviar o documento preenchido para o e-mail da unidade que abrange a localidade da vaga de interesse (anexo I do edital).

Junto ao formulário, o candidato deve anexar as cópias da sua documentação (identidade e titulação acadêmica). O resultado final está previsto para o dia 30 de junho.

“A seleção será feita por análise curricular. Os candidatos devem preencher o formulário com os dados relativos à formação e essa análise de títulos será classificatória. Quando forem convocados, eles precisam comprovar a titulação”, explica o coordenador de Recursos Humanos, Bruno Malheiros.

Confira abaixo a distribuição de vagas pelo país:

Sudeste – 26.968 vagas

São Paulo – 18.589;

Minas Gerais – 4.633;

Rio de Janeiro – 2.380; e

Espírito Santo – 1.366.

Sul – 12.972 vagas

Rio Grande do Sul – 5.185;

Paraná – 4.359; e

Santa Catarina – 3.428.

Centro-Oeste – 5.324 vagas

Goiás – 2.629;

Mato Grosso – 1.691;

Mato Grosso do Sul – 1.003; e

Distrito Federal – uma.

Nordeste – 1.907 vagas

Ceará – 616;

Bahia – 571;

Pernambuco – 268;

Paraíba – 177;

Rio Grande do Norte – 121;

Maranhão – 68;

Alagoas – 46;

Piauí – 28; e

Sergipe – 12

Norte – 1.364 vagas