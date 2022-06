Concurso Policial: panorama das oportunidades! – ATUALIZADO

A carreira policial segue como a favorita da grande maioria dos concurseiros (concurso policial). A preferência se justifica pelo grande número de oportunidades, remuneração e as oportunidades de crescimento dentro da carreira.

O ano de 2022 vem trazendo grandes publicações de editais destinados a candidatos de níveis médio e superior com salários de até R$ 33 mil, mas ainda guarda importantes editais previstos e com publicação confirmada.

Concurso Policial: inscrições abertas

Concurso PM SP – Soldado

Foi publicado o edital do concurso PM SP (Polícia Militar de São Paulo). São 2.700 vagas para a carreira de Soldado 2ª Classe, que exige nível médio de formação.

Inscrições: 24 de junho a 20 de julho

Concurso PM ES

Finalmente foi publicado o edital do concurso PM ES (Polícia Militar do Espírito Santo)! O certame oferta, ao todo, 1.052 vagas para a carreira de Soldado.

Inscrições: 7 de junho a 7 de julho

Concurso PM ES – Oficial

Foi publicado o edital do concurso PM ES (Polícia Militar do Espírito Santo) para as carreiras de Oficiais. São, ao todo, 59 vagas imediatas para Oficiais da Saúde e Oficial Músico.

Inscrições: 14 de junho a 14 de julho.

Concurso IME

Foi publicado o edital do concurso IME (Instituto Militar de Engenharia) voltado para profissionais formados na área de Engenharia!

Inscrições: de 1 de junho a 11 de julho.

Nível Médio: Foi publicado o edital do concurso IME. O certame oferta, ao todo, 92 vagas que exigem nível médio de formação. Inscrições: de 1 de junho a 11 de julho.

Concurso PC AL – Delegado

Foi publicado o edital do concurso PC AL (Polícia Civil de Alagoas) para a carreira de Delegado. São, ao todo, 40 vagas imediatas, além de oportunidades para formação de cadastro reserva.

Inscrições: de 20 de maio a 24 de junho.

Concurso EsFCEx Saúde

Foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 11 de maio, o edital EsFCEx Saúde (Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército) destinado à matrícula nos Cursos de Formação de Oficiais do Serviço De Saúde (CFO/S Sau).

Inscrições: de 14 de junho a 5 de julho.

Concurso Perícia Oficial AL

Foi publicado o edital do concurso Perícia AL (Perícia Oficial do estado de Alagoas). Organizado pelo Cebraspe, o certame oferta vagas para níveis médio e superior de formação.

Inscrições: 16 de maio a 24 de junho.

Concurso Marinha

Foi publicado o edital do concurso Marinha. O certame é organizado pela própria instituição e oferta, ao todo, 41 vagas aos interessados.

Inscrições: 4 a 17 de julho.

Concurso Marinha

Foi publicado o edital do concurso Marinha! O certame oferta, ao todo, 40 vagas para admissão ao Curso de Formação no Corpo Auxiliar de Praças (CAP).

Inscrições: 25 de julho a 14 de agosto

Concurso Guarda Municipal de Sertãozinho (SP)

O município de Sertãozinho, no interior do Estado de São Paulo, publicou nesta quarta-feira, 4/5, edital de concurso público para composição da sua Guarda Municipal (concurso Guarda Municipal SP).

Inscrições: 18 de maio a 27 de junho

Concurso Policial: editais previstos CASE

Concurso CASE GO:

Estudos para a realização de concurso Case Go (Centro de Atendimento Socioeducativo – Case) foram autorizados. O órgão está ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) do estado e atua diretamente com menores infratores.

A informação foi divulgada no Diário Oficial goiano e considera o Termo de Ajustamento de Conduta PGJ n.º 001/2012, feito entre o Ministério Público do Estado de Goiás e o governo estadual a fim de melhorar o funcionamento das unidades do sistema socioeducativo.

Concurso Policial: editais federais previstos

Concurso Fundase RN

Foi definida a banca que ficará responsável pelo novo concurso Fundase RN (Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Norte). Previsto para ofertar 577 vagas, o certame será organizado pelo Instituto AOCP.

Concurso PFF

O Projeto de Lei de n° 1786, de 2021 que trata da regulamentação da Polícia Ferroviária Federal (concurso PFF) foi encaminhado ao Senado no último dia 12 de maio. O texto traz diversos detalhes da carreira que já existe na Constituição Federal mas ainda não é regulamentada. Caso seja aprovado, o preenchimento dos cargos da Polícia Ferroviária deverá ser feito por meio de concurso público.

Concurso Senado

O concurso Senado Federal foi autorizado e cresce a cada dia a expectativa dos concurseiros em torno deste edital.

Além disso, também já está formada a comissão para tratar do planejamento do certame.

Concurso PF

Um novo pedido de concurso para a área administrativa da Polícia Federal foi feito pelo órgão! São esperadas, ao todo, 677 vagas, sendo 494 vagas das oportunidades destinadas ao preenchimento de cargos de nível médio.

Concurso Policial: editais previstos PM

Concurso PM RN

Foi definida a banca que ficará responsável pelo próximo concurso PM RN (Polícia Militar do Rio Grande do Norte) voltado para o cargo de Oficiais. O certame será organizado pelo IBFC.

Concurso PM CE

Conforme já adiantado pelo Direção Concursos recentemente, a Idecan foi definida como banca organizadora do concurso PM CE (Polícia Militar do Ceará), para o cargo de Oficial.

Concurso PM DF

A comissão para o próximo concurso PMDF está formada, de acordo com informações da própria corporação. Com 2 mil vagas autorizadas, o próximo passo é a contratação de banca.

Concurso PM RO

Foi publicado o extrato de contrato que oficializa a banca organizadora do próximo concurso PM RO, previsto para o cargo de oficial de combatente.

A empresa Cebraspe foi definida como organizadora da seleção. Além do concurso PM RO, a empresa também será responsável por organizar as outras seleções de segurança pública do estado.

Concurso PM SC

Um novo edital de concurso PM SC (Polícia Militar de Santa Catarina) foi autorizado pelo governador do estado para o provimento de 550 vagas.

As oportunidades serão destinadas para as carreiras de Praças e Oficiais, seguindo a seguinte distribuição:

Praças: 500 vagas; e

Oficiais: 50 vagas.

Concurso PM PB

Novidades para os interessados no concurso PM PB (Polícia Militar do estado da Paraíba)! O edital pode ser publicado ainda em 2022.

A informação foi dada pelo governador governador do estado, João Azevêdo (PSB), que afirmou que a demanda está sendo definida.

Concurso PM BA

Mais uma excelente notícia para os concurseiros das carreiras policiais! Está previsto para ser realizado, ainda em 2022, o novo concurso PM BA (Polícia Militar do Estado da Bahia).

Concurso PM AP – Oficial

O concurso PM AP (Polícia Militar do estado do Amapá) para o cargo de Oficial poderá acontecer em breve!

A comissão de planejamento do novo certame foi formada e ficará responsável pela elaboração e supervisão das etapas do certame.

Concurso Policial: editais previstos PC

Concurso PCDF Delegado

Foi publicada no Diário Oficial do DF desta quarta-feira, 20 de abril, a autorização de um novo concurso PCDF para a carreira de Agente de Custódia.

De acordo o documento publicado, o novo concurso vai ofertar 50 vagas imediatas, além de 100 oportunidades para formação de Cadastro Reserva.

É importante ressaltar também que, conforme publicado no diário, a competência para a realização do concurso foi delegada para a própria Polícia Civil do DF que, a partir de agora, será responsável por todos os procedimentos, informações e demais atos relacionados ao novo edital.

Concurso PCDF Administrativo

Nesta terça-feira (22/3), foi publicada portaria que delega competência à Polícia Civil do DF para organizar um novo concurso PCDF. Desta vez, as carreiras abrangidas são da área administrativa.

Concurso PC ES

Foi formada, uma nova comissão organizadora para o concurso PC ES. Apesar de o cargo não estar presente no documento, as maiores chances são de vagas para delegado. O grupo será responsável pela elaboração da proposta para contratação da banca organizadora do próximo edital.

Concurso PC GO

Foi publicado no Diário Oficial do estado desta segunda-feira, 20 de junho, a confirmação do Instituto AOCP como banca organizadora do concurso PC GO (Polícia Civil de Goiás).

Concurso PC TO

O concurso PC TO poderá, finalmente, ter seu edital publicado em breve!

Isso porque, nesta quarta-feira, 25/5, o governo do Estado assinou documento autorizando a instituição de nova comissão para a realização do certame. Assim, a escolha da banca organizadora deverá ser o próximo passo para que a seleção de novos policiais civis do Tocantins aconteça.

Concurso PC RO

Foi publicada a portaria que delega competência ao Delegado-Geral da Polícia Civil do estado de Rondônia para realização do novo concurso PC RO. Estão previstas vagas oferecidas para os cargos de delegado, médico legista, agente, escrivão, papiloscopista e técnico de necropsia.

Concurso PC BA

As atividades que envolvem a realização do novo concurso PC BA (Polícia Civil da Bahia) estão acontecendo de maneira célere, pois foi publicada a dispensa de licitação para contratação da banca responsável pelo certame.

Concurso PC AC

Em transmissão ao vivo, o governador do estado do Acre, Gladson Cameli, anunciou a realização de um novo concurso público para a Polícia Civil do Acre (concurso PC AC).

Concurso PC SC

Um novo edital de concurso PC SC (Polícia Civil de Santa Catarina) foi autorizado pelo governador do estado para o provimento de 120 vagas.

As oportunidades serão para as carreiras de Delegado e Psicólogos, seguindo a seguinte distribuição:

Delegados: 50 vagas; e

Psicólogos: 70 vagas.

Concurso PC PI

Com comissão formada para o cargo de Escrivão, o próximo edital de concurso público da Polícia Civil do Piauí está previsto para sair ainda no primeiro semestre de 2022.

Concurso PC RS

Um novo concurso PC RS (Polícia Civil do Rio Grande do Sul) pode acontecer em 2022! A diretora do órgão, delegada Nadini Tagliari Farias Anflor, comentou sobre a expectativa de realização de um novo edital ainda neste ano.

Concurso Policial: editais previstos PP

Concurso Polícia Penal TO

No Diário Oficial de Tocantins do dia 16 de abril, o concurso Polícia Penal TO apareceu e reacendeu as expectativas de um novo certame. Em portaria, servidores públicos foram designados para planejar o orçamento autorizado para seleção.

Concurso Polícia Penal RN

O concurso Agepen RN tornou público o edital de remoção interna dos seus servidores. Muitas vezes, isso é o indício de estudos visando novas contratações.

O último concurso Agepen RN teve edital publicado em 2017, organizado pela banca IDECAN e com a oferta de 571 vagas no cargo de agente penitenciário.

Concurso Polícia Penal BA

Mais um concurso para a área policial pode ser realizado neste ano no estado da Bahia. Isso porque foi publicado a Lei Orçamentária Anual e o documento prevê a um novo edital do concurso Polícia Penal BA, com a oferta de 170 vagas.

Concurso Polícia Penal PB

O secretário da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), coronel Sérgio Fonseca, afirmou que um novo edital para um concurso Polícia Penal PB está sendo estudado.

Concurso Sejus ES

Temos uma ótima notícia para você que aguarda o concurso Sejus ES (Secretaria de Justiça do Espírito Santo). O edital do certame deve ser lançado ao final do primeiro semestre (junho).

Concurso Sejusp MG

Foi definida a banca que ficará responsável pelo concurso Sejusp MG (Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais)! O IBFC foi a empresa escolhida para organizar o novo edital. Certame está previsto para ofertar 270 vagas ao cargo de Agente Socioeducativo.

Concurso SAP SC

Foi definida a banca que ficará responsável pelo concurso SAP SC (Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina).

O certame, destinado ao provimento de 43 vagas para o quadro de servidores da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa, será organizado pelo Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (IESES).

Concurso Policial: editais previstos Bombeiros

Concurso CBMERJ

O concurso CBMERJ (Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro) está a cada dia mais próximo de ser realizado. A banca responsável pela organização do certame já foi definida, sendo o próximo passo, a publicação do edital!

Concurso Bombeiro GO

O Instituto AOCP foi a banca definida para ficar responsável pelo novo concurso Bombeiros GO. A informação foi publicada no Diário Oficial do estado desta quarta-feira, 25 de maio.

Concurso Bombeiro RN

Por meio de live realizada em suas mídias sociais, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciou que em 2022 será realizado um novo concurso para o Corpo de Bombeiros (concurso Bombeiro RN).

Concurso Bombeiro AC

Foi publicado o extrato de contrato que oficializa a banca organizadora do próximo concurso público do Corpo de Bombeiros do Acre (concurso Bombeiros AC).

Com o contrato assinado com a IBFC, o edital do concurso Bombeiros AC pode ser publicado a qualquer momento.

Concurso Bombeiro RO

A publicação do edital do concurso Bombeiros RO (Corpo de Bombeiros de Rondônia) está muito próximo de ocorrer. A Cebraspe já tinha sido anunciada como a banca organizadora do evento e assinou o contrato para realizar mais esse certame da segurança pública no estado.

Concurso Bombeiro PB

O governador da Paraíba, além de anunciar novo concurso PC PB, também declarou que um novo concurso PM PB e um novo concurso Bombeiros PB estão em avaliação.

Concurso Bombeiro DF

Foi promulgado o dispositivo que permite o governo do Distrito Federal contratar mais policiais militares e bombeiros.

Concurso Bombeiro SC

O concurso Bombeiros SC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) foi autorizado e visa o preenchimento de 515 vagas na corporação. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, 23 de maio de 2022.

Concurso Bombeiro PI

O próximo concurso Bombeiros PI (Corpo de Bombeiros do estado do Piauí) vai ser lançado para provimento de 100 vagas imediatas e mais oportunidades de cadastro de reserva, para cargo de soldado.

Concurso Bombeiro BA

O Corpo de Bombeiros do estado da Bahia anunciou a realização de um novo concurso com 40 vagas para o cargo de oficial, destinado a candidatos de nível médio (concurso Bombeiro BA).

O anúncio foi feito na última segunda-feira (19/7) por meio de redes sociais oficiais da própria corporação. Conforme a publicação, também serão ofertadas vagas internas com a seguinte divisão:

Quadro de Oficiais Bombeiros Militares: 40 vagas;

Quadro de Oficiais Auxiliares Bombeiros Militares: 45 vagas; e

Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Bombeiros Militares: 30 vagas

Concurso Bombeiro RJ

Foi definida a banca organizadora do próximo concurso Bombeiros RJ. A previsão é de vagas para o cargo de Oficial. A FGV foi escolhida como banca organizadora da próxima seleção, conforme ratificação da dispensa de licitação.

Concurso Bombeiro AP – Oficial

O concurso Bombeiros AP (Corpo de Bombeiros do Amapá) para o cargo de Oficial Combatente, de nível superior de escolaridade, está próximo de ser realizado!

Isso porque a comissão de planejamento do novo certame acaba de ser criada para elaborar e fiscalizar os trâmites da seleção.

Concurso policial: editais previstos Administrativo

Concurso SSP PI

Foi formada a comissão organizadora do projeto do próximo concurso público da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (concurso SSP PI).

Concurso PC MG- ADM

Foi publicada a ratificação da banca organizadora do concurso PCMG para a carreira administrativa. A previsão é de edital para preenchimento de 165 vagas.

Concurso Policial: perícia oficial

Concurso Perícia SE

Por meio de suas mídias sociais, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), autorizou a realização de um novo concurso Perícia SE. O edital será destinado ao preenchimento de 57 vagas.

Concurso Polícia Científica GO

O estado de Goiás anuncia o concurso Polícia Científica GO com a previsão de 210 vagas previstas para os cargos de auxiliar de autópsia, perito criminal e médico legista.

Concurso Politec BA

Está formada a comissão para o concurso Politec BA (Polícia Técnica da Bahia). O concurso Politec BA foi autorizado para 456 vagas entre os cargos de perito criminal, médico-legista, perito odonto-legal e perito técnico.

Concurso Polícia Científica PR

Foi autorizado um novo concurso Polícia Científica PR para vagas de Agente Auxiliar da Perícia Oficial. Com o último edital expirado desde 2017, a comissão já está formada.

Concurso policial: editais previstos Detran e Guarda Municipal

Concurso Detran DF

Em entrevista realizada nesta quarta-feira (4/5), o ex-diretor do Detran DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal), Zélio Maia, informou que o IBFC será a banca do próximo concurso público do órgão.

Concurso Detran RN

Em uma live transmitida pelas redes sociais, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciou a previsão de concurso público para o Departamento de Trânsito do estado (concurso Detran RN).

Concurso Detran PB

Com o último concurso realizado em 2013, o Departamento de Trânsito da Paraíba (concurso Detran PB) tem a publicação de um novo edital para servidores em análise.

Concurso Detran PI

O Detran PI (Departamento Estadual de Trânsito do Piauí) encaminhou pedido por novo concurso. Foram solicitadas, ao todo, 141 vagas de níveis médio e superior.

Concurso Detran AP

Foi publicado no Diário Oficial do Amapá a designação dos servidores que irão fazer parte da comissão do novo concurso Detran AP.

Concurso Guarda Municipal João Pessoa (PB)

Mais uma oportunidade de concurso PB foi anunciada. Dessa vez as vagas serão para a Guarda Municipal de João Pessoa. A novidade foi revelada pelo vice-prefeito da capital, Léo Bezerra. A expectativa é que nos próximos dias o próprio prefeito Cícero Lucena anuncie o certame. O objetivo do concurso é fortalecer a segurança pública na cidade.

Concurso Guarda Municipal de Guanambi (BA)

A Prefeitura de Guanambi, na Bahia, anunciou a criação da Guarda Municipal armada com a previsão de 100 vagas a serem preenchidas por meio de concurso público (concurso Guarda Municipal de Guanambi).

De acordo com o PL, as 100 vagas serão divididas da seguinte forma: 80 vagas para Guarda Municipal e 20 vagas para Agente de Trânsito. De acordo com informações da Agência Sertão, o edital deve sair entre janeiro e fevereiro de 2022.

Concurso Guarda Municipal de Londrina (PR)

O concurso da Guarda Municipal de Londrina, no Paraná, está com a publicação do edital iminente!

A informação foi confirmada pelo prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, através de suas redes sociais. De acordo com Belinati, o edital deverá ser publicado ainda nesta semana, com mais detalhes da seleção.

Concurso Guarda Municipal de Fortaleza (CE)

O prefeito do Município de Fortaleza, no Ceará, José Sarto, anunciou a realização de um novo concurso com mil vagas para a Guarda Municipal em 2022.

Guarda Municipal de Manaus (AM)

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou a realização de um novo concurso público para Guarda Municipal do município (concurso Guarda Municipal Manaus).

Guarda Municipal de Olinda

A Prefeitura de Olinda, em Pernambuco, autorizou a realização de um novo concurso público para o cargo de Guarda Municipal (concurso Guarda Municipal Olinda). O anúncio foi feito pelo próprio prefeito da cidade, Professor Lupércio.

Guarda Municipal de São Paulo (GCM SP)

Já em fase de escolha de banca organizadora, o próximo edital do concurso GCM SP não deve demorar para ser publicado. Em resposta à equipe de jornalismo do Direção Concursos, a assessoria da Secretaria Municipal de Segurança Urbana da cidade de São Paulo, informou que o processo está em andamento e que o novo edital será lançado em breve.

Concurso Guarda Municipal Porto Alegre

O concurso Guarda Municipal de Porto Alegre está tomando cada vez mais forma. Foi definido o grupo de servidores que acompanhará a organização do certame até a homologação final. O grupo de servidores ficará responsável, entre outras coisas, pela contratação da banca organizadora da seleção. Assim que a banca for contratada, o edital do concurso público poderá ser publicado.

Concurso Guarda Municipal São Luís (MA)

O próximo concurso Guarda Municipal São Luís (MA) deve ser realizado ainda no ano de 2022, segundo informações da prefeitura do município.

Concurso Guarda Boa Vista (RR)

Foi formada a comissão de servidores responsáveis pela organização do próximo concurso Guarda Boa Vista (Guarda Municipal de Boa Vista). Os nomes dos componentes do grupo foi divulgado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 3 de fevereiro.

