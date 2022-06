Conheça 7 sucos que são indicados para pessoas com diabetes

A diabetes é uma doença silenciosa que precisa ser adequadamente controlada para não levar a problemas de saúde mais graves.

O excesso de açúcar no sangue provoca lesões nos olhos, rins, vasos sanguíneos, coração e nervos e, a longo prazo, pode levar até à morte.

No entanto, as complicações decorrentes da diabetes podem ser evitadas por meio do tratamento com remédios ou insulina, monitoramento da glicemia ao longo do dia, prática de atividades físicas e adoção de uma alimentação saudável e equilibrada.

Os sucos podem ser aliados no controle da diabetes desde que os pacientes com a condição sigam as combinações certas de alimentos.

Bebidas muito doces, como o suco de laranja e o de uva, são contraindicados para diabéticos, pois elevam rapidamente o açúcar no sangue. Já ingredientes como melancia, aipo, maçã e batata yacon são bem-vindos pois ajudam a controlar a glicemia.

Veja como preparar sucos com ingredientes que ajudam a controlar o açúcar no sangue:

1. Suco de melancia com salsão

Flavia Morlachetti/GettyImages

Ingredientes:

3 fatias de melancia;

cerca de 5 centímetros de talo de salsão.

Modo de preparo:

Coloque os ingredientes em um processador de alimentos ou no liquidificador e adicione um pouco de água filtrada para ajudar a bater mais facilmente. Depois disso, o suco está pronto para consumo.

2. Suco de goiaba com limão

Ingredientes:

4 goiabas descascadas;

2 limões espremidos.

Modo de preparo:

Bata os ingredientes no liquidificador e tome a seguir, sem adoçar.

3. Suco de tangerina com mamão

Getty Images

Ingredientes:

4 tangerinas descascadas e sem caroço,

1 mamão papaia.

Modo de preparo:

Bata os ingredientes no liquidificador e tome sem coar ou adoçar. Se necessário, adicione um pouco de água filtrada para tornar a mistura mais líquida.

4. Suco de maçã com abóbora

Ingredientes:

2 maçãs com casca;

1 xícara de suco de limão;

folhas de hortelã a gosto;

1 colher (sopa) de sementes de girassol;

1 xícara de abóbora crua;

1 cm de gengibre.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e tome em seguida, sem adoçar.

5. Suco de batata yacon

Ingredientes:

1 copo de água mineral ou de coco;

5 a 6 cm de batata yacon crua fatiada.

Modo de preparo:

Bata os ingredientes no liquidificador, coe e beba a seguir.

6. Suco de pera com toranja

GettyImages

Ingredientes:

2 peras;

1 toranja;

1 pau de canela.

Modo de preparo:

Bata as peras e a toranja no liquidificador e, depois, adicione a canela para melhorar o sabor, caso necessário.

7. Suco de melão com maracujá

DeAgostini/Getty Images

Ingredientes:

2 fatias de melão;

polpa de 4 maracujás.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e tome a seguir, sem coar ou adoçar. (Com informações do portal Tua Saúde)