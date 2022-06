Criança de 10 anos e dois adolescentes que faziam assaltos em Rio Branco são capturados

Um homem foi preso e três menores de idade, entre eles uma criança de 10 anos, foram apreendidos, acusados de roubo, na noite desta quarta-feira (22). A prisão aconteceu em um posto de combustível na avenida Ceará, no bairro Abrahão Alab, em Rio Branco.

Segunda informações da polícia, os três menores “infratores” estavam realizando diversos assaltos na região dos bairros Bosque e Isaura Parente. Uma das vítimas conversou com a reportagem e disse que é motorista de aplicativo de moto, e que havia acabado de deixar uma passageira próximo a um supermercado na Isaura Parente. Quando estava saindo, acabou rendido pelos jovens que, de posse de uma gaúcha calibre 32 que tinha um cartucho intacto, teve o celular roubado. Após o roubo, os jovens entraram em um carro de cor branco que estava sendo conduzido por outro homem e fugiram.

A segunda vítima dos bandidos foi abordada já na rua Alvorada, no bairro do Bosque, próximo ao pronto-socorro de Rio Branco. Dessa vítima também foi subtraído um aparelho celular. Após a ação criminosa, o trio seguiu com a fuga no veículo.

Depois dos roubos, as vítimas informaram corretamente as características dos bandidos e as guarnições da Polícia Militar encontraram e conseguiram parar o veículo e fazer a abordagem em um posto de combustível, próximo a Avenida Ceará, no bairro Abrahão Alab.

Com os criminosos, os PMs encontraram a arma usada nos crimes e os dois celulares roubados. Diante dos fatos, os menores receberam voz de apreensão e um homem, que conduzia o veículo, recebeu voz de prisão, e ambos foram encaminhados juntamente com os objetos apreendidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.