Dança das cadeiras: Gladson publica exonerações, nomeações e mudanças no Governo

O Governo do Estado publicou uma série de exonerações, nomeações e outras mudanças na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Além da exoneração do ex-secretário de Empreendedorismo e Turismo, Jhon Douglas, o governador também exonerou o diretor da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Carlos Gabriel Costa Garcez.

A dança das cadeiras passou por diversas secretarias do Executivo.

Gladson também colocou alguns servidores do Estado à disposição de algumas pastas.

As mudanças estão disponíveis nas primeiras páginas do DOE. Confira!