Deputado cita defasagem nos Bombeiros e pede que Governo convoque 250 aprovados

O deputado Cadmiel Bonfim usou seu discurso na sessão desta terça-feira (14) para pedir que o governador Gladson Cameli possa homologar até o dia 3 de julho o concurso público do Corpo de Bombeiros do Acre.

Além disso, o deputado pediu que o Estado convoque um número maior do que o previsto no edital, citando a defasagem que supera os mil militares.

“Peço que ao invés de 153, como previsto, que seja convocado ao menos 250 na primeira turma. A defasagem é muito grande, para os senhores terem uma ideia. A lei diz que o ideal era 1.765 bombeiros militares no estado do Acre e temos hoje 424 bombeiros, sendo que muitos já estão com pedido de reserva e sabemos que a formação de um militar leva pelo menos 9 meses, nesse período. Muitos vão para reserva”, justificou Cadmiel.