Dinheiro esquecido: veja como consultar os valores do PIS/Pasep pelo CPF

O trabalhador com carteira assinada pode ter direito ao benefício do PIS/Pasep. Para confirmar a possibilidade é possível consultar usando apenas o número do CPF.

Segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de 10,5 milhões de pessoas que trabalharam formalmente entre os anos de 1970 e 1988 têm direito as chamadas Cotas do PIS/Pasep, período anterior a Constituição de 1988.

Os trabalhadores que têm direito a receber os recursos são aqueles que não sacaram o benefício na época. O prazo final para o saque está previsto para o dia 1º de junho de 2025.

Vale ressaltar que caso o beneficiário tenha falecido, seus herdeiros ou dependentes poderão realizar o resgate dos valores.

Como consultar e sacar as Cotas do PIS/Pasep?

O Governo Federal extinguiu o Fundo PIS/Pasep em 2019, e desde então os recursos das Cotas passaram para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Sendo assim, para consultar os valores o interessado deve procurar um dos canais do órgão.

Basta acessar o site ou o aplicativo Meu FGTS e informar o número do CPF para ter acesso às informações. Os trabalhadores que possuem conta corrente ou poupança na Caixa, conseguem fazer todo o procedimento por meio do sistema do Internet Banking.

Caso tenha direito ao benefício, é possível solicitar os recursos através do próprio aplicativo, no entanto, o limite da transação é de apenas R$ 3 mil. Valores mais altos devem ser solicitados e retirados presencialmente nas agências da instituição financeira.

Quem tem direito ao PIS?

Ao considerar que os pagamentos serão de competência do ano-base 2020, o trabalhador precisa:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Ter recebido em 2020, remuneração média mensal de até dois salários mínimos;

Ter trabalhado em 2020, com carteira assinada, durante 30 dias consecutivos, ou não; e

Estar com as informações atualizadas pelos empregadores na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Qual valor do abono salarial?

No máximo, o trabalhador pode receber uma quantia equivalente a um salário mínimo, atualmente R$ 1.212. Caso o beneficiário não tenha exercido atividade por 12 meses, um valor inferior proporcional ao tempo trabalhado será repassado.

Como consultar o PIS pela carteira de trabalho digital

Para realizar a consulta pela carteira de trabalho digital, basta realizar o download do app da carteira. O app oficial é desenvolvido pelo Governo Federal e tem mais de 10 milhões de downloads. Com a aplicação instalada no celular, basta entrar no sistema através do seu cadastro na plataforma Gov.br.

Vá para a opção Contratos e logo depois selecione o botão + em um dos contratos. Ao fazer isso, o próprio sistema mostrará quais são os detalhes sobre aquele determinado trabalho que o usuário selecionou. Entre os dados, o cidadão poderá conferir justamente a numeração do seu PIS/Pasep.