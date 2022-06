Dois atores morrem em acidente de van envolvendo equipe de série da Netflix

Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar, atores da série ‘The Chosen One’, morreram após um acidente de van no México, onde a trama estava sendo rodada. Outros seis membros da equipe ficaram feridos na tragédia; eles ainda não tiveram os nomes confirmados.

As informações foram publicadas pelo Deadline neste sábado (18). A van capotou na Península da Baixa Califórnia, no México, de acordo com os relatos. Não há mais informações a respeito do estado de saúde dos sobreviventes.

Segundo o The Washington Post, a mídia local informou que o acidente fatal aconteceu na quinta-feira (16). O veículo capotou após sair da estrada em uma área deserta da região.

A série da Netflix ainda não foi lançada e está sendo gravada por uma produtora independente. Apesar do mesmo nome (idêntico também na tradução para o inglês), vale destacar que não tem relação com a produção brasileira ‘O Escolhido’.

‘The Chosen One’ é inspirada no quadrinho ‘American Jesus’, de Mark Millar e Peter Gross, em que um menino de doze anos de repente descobre que voltou ao mundo como Jesus.