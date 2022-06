Duarte denuncia condições precárias da balsa de Xapuri e pede construção de novo Hospital

O deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) na sessão desta quarta-feira, 22, para denunciar a situação precária da balsa e do hospital de Xapuri.

O parlamentar recebeu as reivindicações e fotos dos moradores, que relataram que desde desta terça-feira, 21, a balsa quebrou mais uma vez e está descendo o rio, prejudicando a vida dos moradores, pois a balsa é o único meio de travessia de Xapuri para o bairro da Sibéria.

Roberto Duarte cobrou providências do estado e explicou que existem dois motores que já foram enviados para o município, mas não são usados. Atualmente, existe a construção de uma ponte para ligar o Centro de Xapuri ao bairro da Sibéria.

“Até construir essa ponte, como vão resolver esses problemas? A população quer uma resposta, e nós estamos aqui para cobrar uma solução por parte do Governo Estadual. Além disso, vale ressaltar que se hoje essa ponte é uma realidade, essa realidade tem nome: foi o senador Márcio Bittar que ajudou alocando uma emenda de 25 milhões para construção dessa ponte”, disse Roberto Duarte.

O deputado cobrou ainda um novo hospital para Xapuri, devido a situação de abandono do Hospital Epaminondas Jácome.

“Aquele hospital é um entulho. Vão fazer uma reforma depois da nossa reclamação, mas é uma reforma paliativa, para jogar dinheiro no lixo, para enxugar gelo. Aquele local é insalubre: as paredes estão mofadas, janelas quebradas, ar-condicionado sem funcionar, lençóis e colchões rasgados. Temos que dar as mínimas condições de atendimento. Vamos continuar cobrando por providências, a população de Xapuri merece um hospital novo”, cobrou Roberto Duarte.