Em nova pesquisa, Gladson aparece na liderança; Jenilson Leite vem em segundo lugar

O Instituto Badra Comunicação, de São Paulo, divulgou nesta sexta-feira (10) uma pesquisa de intenções de voto para o Governo do Acre nas eleições de outubro deste ano.

Segundo pesquisa estimulada, Gladson Cameli (PP) continua liderando e aparece com 44,7% das intenções de voto, em segundo lugar aparece o médico Jenilson Leite (PSB), com 14,8%, Mara Rocha (MDB), em seguida, com 10,1%, Sérgio Petecão tem 10%, Jorge Moura 2,7% e Nilson Euclides (Psol) pontuou 0,7%. Brancos/nulos e não sabem ou não quiseram responder somam 17,1%.

Na pesquisa espontânea, onde nenhum nome é apresentado e o entrevistado pode apontar qualquer pessoa, Gladson Cameli tem 37,9%, Mara Rocha 6,6% , Jenilson Leite 6,2%, Jorge Viana (PT) 4,1%, Petecão 3,6%, Marcus Alexandre (PT), 1,8%, Tião Viana (PT) 0,4% e Angelim (PT) 0,4%. 24,5% dos entrevistados disseram que não sabem ou não quiseram responder. Brancos e nulos somaram 12,9%.

Também foram citados, mas em percentual abaixo de 0,4% e em ordem decrescente: Alan Rick, Jorge Moura, Roberto Duarte, Socorro Neri, Minoru Kinpara, Emerson jarude, Nilson Euclides, Cabide, Jéssica Sales e Atmiel.

A pesquisa foi feita por telefone entre os dias 27 e 29 de maio, em sete municípios: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasileia e Xapuri. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 039666/2022 e 06444/2022.