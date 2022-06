Equipe técnica da Fundhacre vistoria centro cirúrgico e se organiza para mais procedimentos

Foi realizada no sábado, 11, no centro cirúrgico da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), uma visita técnica pela equipe de planejamento e logística da instituição. O hospital vem passando por melhorias voltadas para reformas e adequações na atual gestão.

No centro cirúrgico, já teve um aumento no número de salas, além de novos equipamentos que chegaram para contribuir nos procedimentos. As melhorias que vêm ocorrendo são frutos do empenho e compromisso do governo do Estado em benefício da população.

“O propósito é avançarmos nas cirurgias eletivas. Esse tem sido um cuidado do nosso governo, que tanto tem zelado pela saúde pública. Hoje realizamos essa visita técnica que já faz parte da nossa metodologia de trabalho, verificando as principais demandas, para que, assim possamos proporcionar à sociedade cada vez mais um serviço de qualidade”, destacou a chefe do Planejamento, Duciana Araújo.

Atualmente, a unidade hospitalar vem realizando exames pré-operatórios para o mutirão de cirurgias. Aproximadamente 600 pessoas já renovaram seus exames.

E neste fim de semana, seguindo o cronograma de cirurgias, foram realizados procedimentos cirúrgicos nas especialidades de mastologia e ortopedia, com atendimentos a pacientes da capital e de Sena Madureira.