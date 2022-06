“Espero meus filhos irem à escola para chorar”, diz acreana que pede ajuda para tratamento de saúde na internet

Residente no Bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, a dona de casa Ana Francisca, de 33 anos, vem enfrentando há vários anos um sério problema de saúde. Ela é portadora de cirrose hepática e está lutando para fazer um transplante de fígado por meio do sistema público de saúde.

Para piorar a situação, recentemente Ana Francisca foi diagnosticada com algumas lesões no estômago e a bactéria H. Pilory. Ela foi consultada, recebeu a receita com os medicamentos indicados para o tratamento, porém, até a data de ontem não tinha sequer uma pílula para tomar.

Através de uma reportagem feita no Jornal Difusora (Rádio Difusora de Sena Madureira) e publicações em redes sociais, muitos moradores se compadeceram da situação e fizeram doações em dinheiro para que os medicamentos fossem comprados. “Não posso comer quase nada. Sinto muito dor no estômago. Agradeço inicialmente a Deus e a todas as pessoas que fizeram suas doações. Graças a Deus já comprei os remédios para iniciar o tratamento e combater essa bactéria no estômago”, frisou.

Bastante emocionada, ela acrescentou que tem vivido dias difíceis por conta das enfermidades. “Para não chorar na frente dos meus filhos, eu espero eles irem para escola. Quando fico sozinha em casa, desabo. Mas, não perdi a fé em Deus. Ele pode todas as coisas”, comentou.

Há dias, dona Ana Francisca apresentou sangramento pelo nariz. “Isso ocorre quando as minhas plaquetas estão baixas”, confirmou.

Como está fazendo tratamento contra a H. Pilory, a dona de casa não pode ingerir todo tipo de comida. Sendo assim, quem puder ajudá-la na parte de alimentação pode fazer sua doação através do pix: 68 99983 3068. Ela é casada e mãe de três filhos, tendo como única fonte de renda o programa Auxílio Brasil.