Está definido: Marcia Bittar será vice de Gladson Cameli

O senador Marcio Bittar reuniu lideranças do União Brasil – sigla que preside no Acre – e do Partido Liberal (PL), neste sábado (25), para falar sobre o futuro de Marcia Bittar e o apoio do grupo à reeleição do governador Gladson Cameli.

Na ocasião, o político afirmou que o chefe do executivo convidou a pré-candidata ao Senado pelo PL para ser vice na chapa majoritária.

A proposta foi feita ao senador quando Gladson se encontrou com ele em Brasília, ainda nessa semana. A vice presidente do PL aceitou a missão.

A informação oficial será dada à imprensa e à população até o final da próxima semana.