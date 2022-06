Esta é a maneira mais rápida de carregar o celular e nem todos sabem

Afinal, qual a forma mais rápida de carregar o celular?

Como dito, não há um plano perfeito que carregue o seu celular em pouquíssimo tempo, mas algumas dicas vão te ajudar. Veja!

Primeiro, ao colocá-lo na tomada, desligue o celular e deixe-o em paz alguns minutos. Simplesmente, isso vai acelerar o processo de carregamento, já que não vai ter nada em atividade em segundo plano.

Outra coisa que pode fazer, caso não queira desligar o aparelho, é deixar o celular no modo avião. Porque, seguindo a mesma lógica anterior, o modo avião acelera esse carregamento.

Já que, sem internet, o sistema não faz atualizações automáticas, nem recebe notificações ou faz qualquer backup.

Partindo para pontos mais exteriores, seu celular vai ter um bom carregamento se você estiver usando um cabo de qualidade, preferencialmente original.

No geral, esses cabos são feitos especialmente para melhorar o funcionamento do dispositivo e aumentar o desempenho para carregar.

Em caso de dúvidas, basta comparar com outros cabos paralelos que você tenha em casa. O carregamento com eles demoram muito mais do que com os originais.

Além disso, sempre que possível opte por carregar na tomada, dispense o uso de cabos USB em computador, carro ou baterias portáteis.

Basicamente, essas entradas liberam menos energia que um plugue de tomada, com isso, o carregamento tende a ser mais lento.

Lado a lado, evite o carregamento sem fio, aqueles por indução. Essa alta tecnologia tende a ser mais lenta que o cabo e exige que o celular esteja alinhado e próximo da base.

Use a tecnologia a seu favor

Por último e por falar em alta tecnologia, hoje em dia existem plugs de tomada para carregamento rápido, e essa é uma excelente opção para encher a carga do seu celular rapidamente.

Por trabalhar com potências maiores que dos carregadores convencionais, é normal o celular ficar mais quente, mas fique tranquilo, ele já está preparado para isso.