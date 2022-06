Estudantes da Ufac realizam atos de protesto contra cortes na instituição

Alunos da Universidade Federal do Acre (UFAC), por meio do Movimento por uma Universidade Popular (MUP), realizam uma ocupação no campus da instituição.

Os estudantes estão realizando durante todo o dia atividades políticas e artísticas incluindo uma manifestação em frente ao portão de entrada da instituição como adesão às mobilizações nacionais que ocorrem no mesmo dia.

Os manifestantes protestam contra o corte de verba de 14,5% anunciado pelo governo federal para as instituições públicas.

O corte vai representar a queda de R$ 8 milhões no orçamento.

Veja fotos enviadas ao ContilNet: