“Eu sou sobrevivente da violência doméstica”: advogada entrega pacote de leis voltadas a mulheres na Aleac

Pedindo um minuto de silêncio, a advogada Isnailda Silva, que compõe a Comissão da Mulher Advogada da OAB/AC, abriu seu discurso na sessão solene na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para debater a violência contra a mulher.

Emocionada, a advogada se declara como uma sobrevivente da violência doméstica.

“Estou emocionada por estar aqui, pois eu vivi na pele a violência doméstica e hoje luto para que outras rompam o ciclo da violência. Sei o que é ser trancada dentro do quarto e não poder sair, roupas rasgadas e cortadas porque não é roupa de mulher casada. E sabe o que aconteceu com meu processo? Foi arquivado porque revogaram a lei de perturbação do sossego e isso gera sensação de impunidade”.

Isnailda entregou ao parlamento um pacote de leis voltadas para as mulheres e pediu aprovação. Entre os projetos está a criação do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher e a criação do Dia Estadual de Combate ao Crime de Feminicídio, a ser instituído no dia 13 de abril, dia em que a servidora pública Sara Araújo de Lima, de 38 anos, foi morta a tiros no estacionamento da Fundhacre, em Rio Branco, e seu agressor, o companheiro, cometeu suicídio em seguida.