Ex-prefeito da Capital pega estrada rumo ao interior em pré-campanha, mas garante: “A base da nossa jornada é Rio Branco”

Deu a largada

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), anunciou nesta quarta-feira (1), nas redes sociais, que deu a largada oficial na sua pré-campanha para deputado estadual. “Hoje me apresento como pré-candidato a Deputado Estadual e em breve espero te encontrar nessa nova caminhada! É agora. É só chamar!

Vamos à luta”, escreveu.

Chegou a hora

Em outro trecho da postagem, o ex-prefeito diz que após quatro anos cumprindo sua “missão institucional como servidor público”, e que agora “chegou a hora de colocar o pé na estrada novamente”.

Velhas botas

“As velhas e experientes botas, que tanto andaram por Rio Branco e pelos demais municípios do nosso Acre, ainda servem. E é com elas que vou retomar as andanças, com fé no coração e esperança! Vou buscar contribuir com tudo que aprendi na vida e na gestão pública, trabalhando com dedicação e simplicidade para o nosso povo”, finalizou a postagem.

Agenda

Hoje cedo ele já partiu de carro pela BR rumo ao Juruá, em sua primeira viagem oficial como pré-candidato a deputado estadual. Vai ainda percorrer os municípios de Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, fazendo visitas, reuniões e concedendo entrevistas.

Nova fase

A viagem marca uma nova fase em sua pré-campanha, a virada de chave. Já que o ex-prefeito está de férias no mês de junho e a partir de 2 de julho vai se desincompatibilizar do serviço público para se dedicar exclusivamente à campanha, andando todo o Acre. Mesmo começando a pré-campanha depois de muita gente, deve figurar entre os mais votados do estados.

Base

É bom lembrar que para além de Rio Branco, o petista demonstra força também em outras regionais, sobretudo no Envira e Juruá. Quando foi secretário adjunto de Planejamento e depois como diretor-geral do Deracre, coordenou obras importantes nessas regiões, como mais de 40 pontes, os aeroportos dos municípios do Juruá, a ponte de Cruzeiro do Sul, entre outras obras.

Rio Branco

À coluna, Marcus Alexandre disse que apesar de percorrer o estado, sua principal base continua sendo a Capital. “Nestes dias vamos ao Juruá pela estrada, até Cruzeiro do Sul.

Na sequência vamos ao Alto Acre, até Assis Brasil. São atividades de pré campanha. Mas a base da nossa jornada é Rio Branco”, contou.

Chame chame

Quem não lembra do jingle da campanha de Marcus para a Prefeitura de Rio Branco? “Chame, chame, chame, Marcus Alexandre”. Será que vai repetir? Na cabeça do povo já tá, mesmo que guardado lá no fundo, é só “desbloquear” da memória do acreano.

Start

Quem também deve dar o start oficial na pré-campanha, só que para uma vaga na Câmara Federal, é a agora ex-porta voz do Governo Gladson, a comunicadora Mirla Miranda (UB). A exoneração de Miranda saiu no D.O desta quarta. Ela é irmã do deputado federal Alan Rick (UB), que é pré-candidato ao Senado.

Novo senador

Assumiu ontem uma cadeira de senador pelo Acre, o médico oftamologista Eduardo Velloso (UB). O médico é primeiro suplente de Marcio Bittar (UB), que pediu afastamento por 121 dias da câmara alta do Congresso Nacional.

Boato

A pré-candidata ao Senado e deputada federal Jéssica Sales (MDB) classificou como “boato”, a notícia de que ela havia desistido da disputa pela vaga de senadora por conta da saúde. A deputada disse ao ContilNet que já está encerrando a segunda fase do tratamento contra um câncer de mama, ao qual reagiu muito bem e encerra já na próxima semana. Em seguida vem a retirada das mamas e depois a radioterapia. No seu cronograma, no fim de julho ou agosto já terá liberação médica para iniciar a campanha.