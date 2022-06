Fernanda Montenegro desabafa após quebrar 3 costelas: “Doendo muito”

A atriz Fernanda Montenegro deu detalhes sobre o acidente doméstico que sofreu no início de maio no Rio de Janeiro. Ela participou de um evento nesta quinta-feira (2/6), e contou que quebrou três costelas na ocasião.

“Quebrei três costelas neste tombo terrível. Está doendo muito, quando eu respiro os ossos não ficam quietos”, contou a veterana de 92 anos ao F5, da Folha de S. Paulo.

Após a queda, a imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) passou a usar um dispositivo no pulso, como um relógio, com um botão no meio. “Se eu apertar, toca direto no meu médico. É para alguma emergência”, explica.

A artista de 92 anos participou do lançamento da nova edição da Revista Brasileira, publicação da Academia Brasileira de Letras.