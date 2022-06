Fiocruz: síndrome respiratória grave continua em crescimento no Acre, especialmente em crianças

O boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta terça-feira (21), destaca o ACre como um dos 17 estados da federação com sinal de crescimento na tendência de longo prazo dos casos de síndrome respiratória aguda grave (Srag).

Além do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo estão na mesma situação.

Os casos em crianças pequenas (0 a 4 anos) se mantém em patamar elevado em diversos

estados, embora sejam majoritariamente causados pelo vírus sincicial respiratório (VSR). No

entanto, os casos positivos para SARS-CoV-2 nessa faixa etária já superaram aqueles associados

ao rinovírus, passando a ser o segundo vírus com maior frequência observada. Além desses,