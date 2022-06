Frio deve durar mês inteiro no Acre, diz previsão estendida do CPTEC/Inpe

O mês de junho será marcado por temperaturas amenas no Acre, é o diz a previsão estendida estimada do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

A informação é obtida por meio do Modelo Ensemble, e de acordo com o CPTEC/Inpe, as temperaturas devem variar entre 17 e 31 graus, entre mínima e máxima, até o próximo dia 26.

Para esta quarta-feira, segundo a previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), a Divisão de Meteorologia informa que as temperaturas começam a aumentar gradativamente, mas com tempo estável. A previsão é de um dia variando de parcialmente nublado a claro, com predomínio de sol em todo o estado e tempo estável.

Clique na imagem e confira previsão estendida do CPTEC/Inpe: