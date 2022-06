Funcionário é morto por supervisor após tomar café durante expediente; VÍDEO

Um trabalhador foi assassinado pelo próprio supervisor, na manhã de segunda-feira (6/6), em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, por supostamente tomar café fora do horário definido em expediente.

O caso ocorreu nas instalações da empresa Sulcromo, que atua na produção de revestimentos. De acordo com as autoridades policiais, a vítima foi identificada como Marcelo Camilo, 36 anos.

O funcionário foi atingido por uma arma branca, semelhante a uma faca, utilizada como ferramenta de trabalho. A reportagem do Metrópoles solicitou que a Polícia Civil do Rio Grande do Sul prestasse esclarecimentos sobre o caso. Segundo a corporação, a vítima foi socorrida e enviada ao Hospital da Unimed de São Leopoldo, mas não resistiu aos ferimentos.

“O crime teria sido motivado por uma briga entre dois funcionários da empresa por conta de horário do café. O suspeito (54 anos, 20 anos de serviço) era supervisor e não gostou que a vítima (36 anos, três anos de serviço) tenha ido tomar café naquele horário, circunstância em que, munido com estoque artesanal (instrumento perfurocortante), desferiu um único golpe no tórax do seu colega de trabalho”, informou a polícia.

Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram a vítima correndo após a agressão. Veja:

Um chefe matou o funcionário com a ferramenta de trabalho por ele ter ido tomar café fora do horário. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (6), em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre (RS). O suspeito está foragido. A vítima teve três paradas cardíacas antes de morrer. pic.twitter.com/g47q4jQl6E — Carlos Rocha 🛹 (@CarlosRocha_) June 6, 2022

