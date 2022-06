Governo do AC anuncia suspensão de publicações nos sites do Executivo por decisão da Justiça Eleitoral

Em nota divulgada nesta terça-feira (29), o Governo do Estado informou a suspensão da publicação de conteúdos na Agência de Notícias do Acre e nos sites oficiais das secretarias, por conta da legislação eleitoral.

O prazo é de 2 de julho até o fim das Eleições de 2022.

“O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), informa que, respeitando a legislação eleitoral, estarão suspensas, a partir de 2 de julho de 2022 até o fim das eleições deste ano, a publicação de qualquer conteúdo noticioso nos perfis das redes sociais e nos sites oficiais das secretarias de Estado, órgãos, entidades, fundações e Agência de Notícias, que compõe a estrutura do Executivo Estadual”, diz um trecho.

Confira a nota na íntegra:

Também deve ser evitado o compartilhamento das informações já existentes em qualquer dos meios de comunicação acima mencionados, ou o reengajamento por meio de novos comentários de usuários das redes sociais e sítios eletrônicos.

Esclarecemos que o site da Agência de Notícias do Estado do Acre e respectivos perfis serão desativados no curso do período eleitoral, pelo que recomendamos seja procedido de igual forma em todos os órgãos e secretarias.

Comunicamos, ainda, a importância da contribuição dos usuários no controle da legalidade das presentes medidas, denunciando qualquer ato contrário à recomendação, proporcionando a adoção de medidas adequadas à regularização ou responsabilização.

Governo do Estado do Acre