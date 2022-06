Governo e prefeitura trabalham na implantação de bueiros no Ramal do Bequinha, em Feijó

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem realizado a instalação de manilhas de concreto armado no Ramal do Bequinha, em Feijó. O serviço de drenagem deve auxiliar no escoamento das águas da chuva, prevenindo alagamento e erosão precoce na estrada vicinal.

A equipe de ramais da autarquia deve atuar em breve no melhoramento da estrada vicinal, com serviços de saídas d’água, retirada de atoleiros e nivelamento de superfície.

“Nossas equipes não param e estamos trabalhando para garantir a cada produtor estradas em boas condições”, enfatizou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

O Deracre trabalha na instalação de manilhas de concreto armado com apoio de uma retroescavadeira, uma pá carregadeira e um caminhão caçamba. O objetivo é evitar que a estrada corte e fique interditada durante o período chuvoso. O governo do Estado tem investido em alternativas mais eficazes.

“Temos trabalhado para que as famílias tenham acesso à zona urbana de Feijó e o Deracre tem atuado graças ao comprometimento do governo do Estado de levar infraestrutura para quem mais precisa’’, enfatizou o gerente do Deracre na Regional Tarauacá-Envira, André Correia.

O manilhamento da localidade representa um avanço na infraestrutura rural e no saneamento. De acordo com o representante regional do órgão, Jorge Luís Silva, a autarquia tem realizado um trabalho paliativo nos ramais e, graças à chegada do verão, as máquinas devem atuar de forma intensiva com melhorias.

“A implantação das manilhas é feita em parceria com a comunidade e a Prefeitura de Feijó, que tem trabalhado para garantir os serviços do Deracre na cidade”, destacou o representante.

As intervenções nos ramais visam garantir a trafegabilidade dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.