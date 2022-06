Governo Federal envia recurso para o Acre investir nas instalações de escolas em tempo integral

O Acre será um dos estados brasileiros beneficiados com um recurso do Governo Federal para as instalações de escolas em tempo integral do Ensino Médio.

São R$ 169.212.723,60 a serem distribuídos aos estados do Amapá, Ceará, Maranhão, Acre, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe, por meio do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI).

O Acre, especialmente, será contemplado com R$ 355.818,16 do valor total. O Ceará ficou com a maior fatia: R$ 62.905.347,30.

Os recursos devem ser destinados a despesas de custeio, a exemplo de remuneração e aperfeiçoamento de profissionais da educação e compra de material didático, e de capital, como construção de instalações.

Levando em consideração o senso de 2021, 4.018 alunos já serão atendidos nessa nova modalidade do novo Ensino Médio.