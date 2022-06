Grave acidente com Bruno, dupla de Marrone, é confirmado e família se desespera: “Estourou”

Na ocasião, uma das peças da aeronave havia estourado. “Quando chegou em Campinas, estávamos a 15 mil pés e deu superaquecimento. O piloto achou melhor desligar essa turbina”, contou o sertanejo à revista Quem.

“Ele desligou, diminuiu a outra para planar e falou com a gente super calmo, que estava tudo bem, que dava para a gente pousar em Sorocaba planando, que conseguia pousar com os dois motores desligados, para você ver como o cara é bom”, acrescentou.

Há exatos seis meses, Bruno, o cantor da dupla com Marrone, passou por um grande susto junto com a família em uma viagem que seguia de São Paulo direto para Uberlândia, em Minas Gerais. Por pouco, ele não perdeu a vida.

Ainda nas primeiras horas do percurso, como o próprio revelou, um acidente fez com que o avião particular dele precisasse pousar às pressas em Sorocaba, no interior do estado. Diante da emergência, a situação quase terminou de forma trágica.