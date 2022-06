Guru Binho de Ouros traz para o ContilNet o giro do zodíaco de 19 a 25 de junho

Áries, de 21 de março a 20 de abril: Nessa semana, cuidem dos impulsos e vejam o que há além da realidade que podem sentir… Inovem, criem com força e sabedoria, permitindo acontecer o salto do impulso… Nos negócios, um palpite que pode soprar no ouvido, uma ideia original e que exige fé para acreditar e apostar… Na saúde, cuidado com impulsividade…

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Transformações e mudanças definitivas na vida, algo precisa para o novo acontecer… Aceitem o que precisa ir embora e permitam! Liberdade pra cabeça… Nos negócios, é provável que ocorram finalizações e mudanças no trabalho, equipe, procedimentos e clientes, se adaptem e melhorem para evoluírem! Na saúde, tenham atenção especial com os órgãos genitais, na higiene e bem estar.

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: Os caminhos se abrem com o toque da fé, do charme e da gentileza… Sejam o milagre e transformem o que está fora, com a riqueza que levam dentro… Nos negócios, um toque de fé, carisma, que dá aquela diferença em tudo e deixa todo mundo satisfeito… Na saúde, bons pensamentos, bons fluidos do corpo e tudo fica bem!

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: Liderar uma situação é assumir com confiança aquilo que fazemos melhor, em benefício de todos, ser a inspiração e o inspirado… Permitam! Nos negócios, podem receber a missão de liderarem algum tipo de ação ou tarefa, sirvam comandando e comandem servindo! Na saúde, cuidem da cabeça e da visão, através de uma alimentação de qualidade.

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: Surpreendentemente, vocês terão um retorno justo que os deixarão perplexos… Agradeçam ao milagre e mantenham a segurança na caminhada, o Sol transita no signo de vocês e permite um destaque especial em todo o período. Nos negócios, retorno justo dos esforços e trabalhos dedicados, justiça. Na saúde, tomem bastante líquido e cuidem dos rins.

Virgem, de 23 de agosto a 21 de setembro: Todo sacrifício gera uma recompensa, se você saber valer o que está fazendo… Sem sacrifício, não existe recompensa… Entenda o que realmente vale a pena e faz a diferença! Nos negócios, probabilidade de trabalhar duro e arregaçar as mangas, no entanto serão promissores os resultados… Mãos à obra! Na saúde, tenham mais atenção com o corpo, façam uma prática de exercícios.

Libra, de 22 de setembro a 23 de outubro: Um maravilhoso período de prazer, resultados e amor, satisfação nas coisas que fazem e um retorno sensível de carinho… Toque é a diferença pra tudo! Sensibilidade faz a diferença! Nos negócios, realizações e resultados de metas, trabalhos ou negociações, curtam e aproveitem geral! Na saúde, tudo de bom com o corpo, alma e espírito.

Escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro: Uma destruição é necessária para se livrar de algo pior… Quando não se cumpre um acordo, não se encaixa uma situação, então, porque insistir no erro? Revejam atitudes e tenham ação para fazer o que realmente importa… Nos negócios, quebra de acordos e situações, tensão com colegas e corte de planos, se adaptem para sobreviver… Na saúde, cuidado com a agressividade e impulsividade.

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro: Uma abordagem prática e de vida, onde ensinem o que sabem, sejam uma ponte para as pessoas desenvolverem valores, perdoem mostrando o sagrado no cotidiano, inspirando e sendo inspiração! Nos negócios, é possível receber convites para treinar pessoas ou clientes, assim como ensinar o que sabem sobre determinadas coisas, aproveitem o momento e promovam o aprendizado! Na saúde, cuidem da qualidade do que se alimentam e movimentem o corpo, aproveitem o dia!

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Comunicação é o segredo do sucesso! Falem sobre as ideias de vocês, dos projetos, produtos e escritos, a hora é essa, quem não se comunica se estrumbica…Tenham criatividade e iniciativa, mas não exagerem em pintar uma tela diferente da realidade… Nos negócios, propostas que surtem efeito pela maneira de falar ou comunicar, escritas e contratos a serem assinados nesse período. Na saúde, cuidem da voz e de falarem coisas que agradem a mente e a alma…

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: Uma fase de bênção e satisfação com tudo que fazem e fizeram, além da sensação de dever cumprido e o justo resultado da festa! Alegria e gratidão por mais uma conclusão de caminhada, permitam o positivo seguir em frente! Nos negócios, comemoração de resultados do trabalho e das atividades, sorriam e vamos celebrar! Na saúde, tudo de bom e astral total!

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: Força total e tesão a mil nas atividades da semana! Com vontade, tudo é feito com determinação e é superado…A maior força está dentro de cada ato e ação e saí de dentro de nós… Nos negócios, força total para fazer diferença nas ações e negociações, carisma que entusiasma… Na saúde, cuide das emoções, do coração e faça uma boa caminhada.

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

